Le mercato a officiellement ouvert ses portes et l'ASSE va se montrer active. En difficulté sportive, le club doit se renforcer pour éviter une relégation en fin de saison. Plusieurs postes sont visés. Dans le viseur de l'ASSE, Adilson Malanda sonne comme une piste crédible au poste de défenseur central, mais qui est-il ?

Adilson Malanda, né le 29 octobre 2001 à Rouen, est un footballeur français d'origine congolaise évoluant au poste de défenseur central. Il mesure 1,94 mètre et est droitier. Parti tôt dans sa vie dans le sud de la France avec sa sœur et sa mère, il intègre le centre de formation du Nîmes Olympique, Malanda a fait ses débuts professionnels en Ligue 1 le 23 décembre 2020 lors d'une défaite 2-1 contre Dijon. Il jouera 18 minutes, ses seules en ligue 1 de toute sa carrière pour l'instant. Il sera sur le banc seulement une fois en ligue 1 durant cette saison où il fréquente le groupe, c'est à Geoffroy Guichard (2-2, but Moukoudi et Nordin sous Claude Puel).

Le rêve américain

En 2021, il rejoint le Rodez Aveyron Football en Ligue 2, où il devient un pilier de la défense avec 33 apparitions lors de la saison 2021-2022. Titulaire à 29 reprises, il prend de l'assurance et attire l'œil des recruteurs. Le 4 août 2022, Malanda signe avec le Charlotte FC en Major League Soccer (MLS) pour environ 1 million d'euros. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme un élément clé de la défense, en portant 79 fois le maillot de son nouveau club en deux saisons. Il inscrira un but et délivrera 2 passes décisives durant ces 79 rencontres.

Adilson Malanda étonne grâce à sa fiabilité. Il n'a manqué qu'une seule rencontre depuis qu'il est en Major Soccer League pour une blessure au pied qui l'éloignera seulement quatre jours des terrains.

Sa progression constante et ses performances en MLS pourraient ouvrir la voie à une carrière prometteuse, possiblement en Europe, dans les années à venir. C'est en tout cas ce qu'il espère dans une interview donnée en mars 2024 : "Oui, la MLS permet d'être vu par des plus grandes équipes car elle est suivie par beaucoup de monde. C'est important."

Une donne qui prend forme puisque l'ASSE mais aussi Leicester sont intéressés par le joueur.

La comparaison entre la France et la MLS

Une question qui revient souvent et qui a été posé à l'intéressé. En d'autres termes, sera-t-il prêt pour une équipe du top 5 Europe ?

Lors d'une interview à Soccer Sheet, il juge la différence entre la ligue 2 et la MLS : "C’est difficile de les comparer, mais c’est vrai qu’il y a quelques différences. Je pense que, comme je l’ai dit auparavant, le jeu ici est un peu plus ouvert, il y a un peu plus d’espace, car les équipes pressent généralement, ce qui crée des espaces. En Europe, et particulièrement en France, c’est plus fermé, plus compact, mais en termes d’intensité, c’est assez similaire, et il faut beaucoup s’investir, comme partout."

"En France, il y a le stéréotype selon lequel la MLS est une petite ligue, notamment sur le niveau. Les choses changent, les bons joueurs sont de plus en plus nombreux et arrivent de plus en plus jeunes contrairement à avant. Pour moi la MLS est un mix entre la ligue 1 et la ligue 2. C'est plus ouvert ici qu'en ligue 2 car en ligue 2, les équipes sont très compactes et laissent peur d'espace."

Des signes prémonitoires pour une venue à l'ASSE ?

Au-delà du fait qu'il est connu Geoffroy Guichard avec Nîmes comme évoqué précédemment, Adilson Malanda connaît bien Lamine Fomba. Ils se sont connus au Nîmes Olympique.

Enfin, lors d'un interview, il liste les joueurs qu'il a affrontés qui ont retenu son attention et évoque l'ancien stéphanois Krasso. "Parmi les meilleurs joueurs que j'ai affrontés, je pense aussi à Krasso de Saint-Etienne, il était vraiment bon !" Bien qu'Adilson n'ait jamais joué contre l'ASSE, il a croisé le chemin de Zipé lors de son prêt à Ajaccio où les corses avaient décroché leur accession en première division à l'issue de la saison.

Évalué à 3.5 millions d'euros et sous contrat jusqu'en décembre 2026 (avec une année en option), il faudra convaincre les dirigeants américains de lâcher l'un des meilleurs défenseurs de la MLS. L'ASSE a a-t-elle flairé la bonne affaire ? Les négociations ne font que commencer...