Longtemps suivi par la cellule de recrutement de l’ASSE lors du mercato estival 2024 avant de signer à Vilarreal, Thierno Barry poursuit son ascension fulgurante outre-Manche. Désormais sous les couleurs d’Everton, l’attaquant français vient de réaliser une prouesse statistique retentissante en détrônant Erling Haaland dans un secteur que le Norvégien dominait sans partage depuis plus de quatre ans.

Les recruteurs stéphanois avaient décidément eu le nez creux. À l’été 2024, alors que l’ASSE cherchait à renforcer son secteur offensif, le nom de Thierno Barry figurait en bonne place sur les tablettes foréziennes.

Finalement le club ligérien n’a pas bouclé le deal et a fini par se pencher sur Lucas Stassin quelques semaines plus tard. L’ancien attaquant du FC Bâle a depuis franchi les étapes à vitesse grand V, passant par Villarreal avant de poser ses valises en Angleterre depuis le mercato estival 2025.

Halland détrôné par Thierno Barry

Aujourd’hui fer de lance de l’attaque d’Everton, le buteur français de 24 ans s’impose comme l’une des grandes attractions de ce début de saison en Premier League. Comme le rapporte Onze Mondial, Thierno Barry vient tout simplement de mettre fin au règne d’Erling Haaland sur une statistique majeure du championnat anglais.

Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2022, le géant norvégien occupait systématiquement la première place au classement des buts attendus (xG), reflet direct de la capacité d’un joueur à se procurer des occasions franches. Mais après dix journées disputées cette saison, c’est bien le Français qui trône au sommet avec un total de 7,65 xG, devançant Erling Haaland (7,41 xG) et Alexander Isak (5,09 xG).

Si L’ancienne piste de l’ASSE domine au classement des buts attendus, il est cependant battu par le géant de City au niveau des réalisations inscrites. L’ancien de Bâle n’a marqué “qu’à” six reprises en dix matchs contre neuf pour le dernier quart de finaliste du Mondial américain.

L’ASSE a loupé un futur grand lors du mercato 2024 ?

Cette montée en puissance individuelle impacte directement les résultats collectifs des Toffees. Porté par l’activité et l’efficacité de son avant-centre français, Everton réalise un début d’exercice très convaincant et pointe à la sixième place en Premier League avec seize points au compteur.

Voir un joueur courtisé par Kilmer lors du mercato de leur arrivée à l’ASSE rivaliser avec la référence mondiale du poste confirme que les dirigeants stéphanois avaient vu juste il y a deux ans. Malheureusement, ils n’avaient pas réussi à mettre la main sur un joueur qui a depuis franchi quelques paliers et frappe fort dans ce que beaucoup considèrent comme le meilleur championnat du monde.