À moins de deux mois de l’ouverture du mercato hivernal, l’ASSE doit déjà réfléchir aux ajustements à apporter à son effectif. Si les Verts disposent d’un groupe étoffé, plusieurs interrogations subsistent en vue de la seconde partie de saison. Tour d’horizon des trois dossiers qui pourraient animer l’hiver stéphanois.

Première du classement après 12 journées disputées, l’ASSE réalise un début de saison satisfaisant statistiquement. Une montée en Ligue 1 en avril prochain serait toutefois le strict minimum au vu du statut du club et des moyens mis sur la table par Kilmer. Pour cela, le board pourrait être amené à réaliser quelques mouvements en janvier prochain.

Un latéral gauche : priorité hivernale pour l’ASSE ?

Le dossier du latéral gauche a animé les derniers mercato stéphanois. Après le flop Ebenezer Annan et le repositionnement de Ben Old, le choix avait été fait de ne recruter personne l’été dernier. L’intérim de Kévin Pedro à gauche et la possibilité de voir Maxime Bernauer dépanné avaient rassuré à l’époque. Mais voilà, ces deux joueurs sont désormais bien installés à d’autres postes et le début de saison de Ben Old n’est pas forcément à la hauteur des attentes.

On imagine d’ailleurs mal le Néo-Zélandais tenir la route en cas de montée en Ligue 1. La question d’une recrue dans le couloir gauche de la défense peut alors légitimement se poser, et ce dès cet hiver. De nombreux profils sont observés depuis des mois. Reste à savoir si la direction tranchera en faveur d’une arrivée ou non…

Une attaque à concurrencer ?

Un autre dossier avait fait parler l’été dernier à l’ASSE : celui de l’attaquant. Malgré de nombreuses pistes, là encore, personne n’avait signé. Plus surprenant encore, le club avait maintenu sa décision malgré le départ de Lucas Stassin pour Séville. La doublette Thierno Ballo – Irvin Cardona a donné satisfaction ces dernières semaines. Mais derrière eux, Ian Cathro dispose de moins de certitudes.

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Zuriko Davitashvili ne crève pas l’écran lorsqu’il est titularisé devant. On l’imagine davantage un cran plus bas, mais Jakob Breum occupe déjà ce rôle de meneur de jeu excentré dans le demi-espace. Autre option : Joshua Duffus. L’ancien de Brighton, très irrégulier sur ses entrées, ne parvient toutefois pas à décoller véritablement pour le moment.

Face à cette situation, l’idée de se renforcer offensivement risque de revenir sur la table durant le mois de janvier. Un attaquant avec une présence plus importante dans la surface adverse pourrait être bénéfique à l’équipe. Un profil de pur pivot, pas adapté aux principes de jeu d’Ian Cathro, semble cependant à écarter d’office.

Partir de l’ASSE pour trouver du temps de jeu ?

Enfin, la question d’un voire de plusieurs nouveaux prêts pourrait se poser. Actuellement, l’ASSE compte 9 joueurs en prêt. Lucas Stassin (Séville), Aïmen Moueffek (Cadiz), Pierre Ekwah (Auxerre), Ebenezer Annan (Rapid Bucarest) et Igor Miladinovic (Partizan Belgrade) sont prêtés avec option d’achat. Strahinja Stojkovic (OFK Belgrade), Jebryl Sahraoui (Aubagne Air-Bel), Luan Gadegbeku (Pau) et Axel Dodote (Pau) ont quant à eux quitté le Forez sous la forme de prêts secs.

Sans repartir sur une nouvelle vague de prêts, un ou deux mouvements pourraient être envisagés. Nadir El Jamali, revenu de blessure il y a quelques semaines, pourrait par exemple tenter une expérience de six mois afin d’endosser un rôle plus important que celui qui est actuellement le sien à l’ASSE. Même chose pour Adam Baallal, peu utilisé en Ligue 2 ces dernières semaines. Les deux joueurs, présents sur le banc chaque week-end, ont besoin d’enchaîner les minutes. Leur dynamique durant les prochaines semaines devrait permettre d’y voir plus clair sur le bien-fondé d’un potentiel prêt. L’évolution de Marten-Chris Paalberg, qui commence à s’impose avec le groupe N2, sera aussi à surveiller.