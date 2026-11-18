Chico Lamba traverse une période délicate à l’ASSE. Alors qu’il était arrivé dans le Forez avec le statut de grand espoir du football portugais, le défenseur central peine à retrouver son meilleur niveau. Sa situation sportive et sa valeur marchande interrogent désormais, à l’approche du mercato hivernal.

La première titularisation de Chico Lamba cette saison, ce dimanche en Coupe de France contre Rumilly (2-1), ne lui a pas permis de marquer des points. Le défenseur portugais a livré une prestation mitigée et semble encore loin du niveau affiché avant ses blessures. Une situation qui pose forcément la question de son avenir dans le Forez.

Chico Lamba relégué dans la hiérarchie à l’ASSE

Lors de son arrivée à Saint-Étienne, Chico Lamba incarnait un investissement sur l’avenir. International espoir portugais, le défenseur central débarquait avec une réputation prometteuse. Son profil laissait espérer une adaptation rapide au football français et une capacité à s’imposer progressivement en Ligue 1.

Mais les blessures sont venues freiner cette progression. Le joueur a perdu un temps précieux dans son développement, mais aussi dans son acclimatation à son nouvel environnement. Pendant ce temps, la concurrence a continué de s’installer.

Aujourd’hui, Chico Lamba semble avoir perdu du terrain. Il ne figure plus qu’au quatrième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Un déclassement qui illustre les difficultés rencontrées depuis son arrivée.

La dernière rencontre de championnat contre Laval a d’ailleurs apporté un nouvel élément. Kevin Pedro a été repositionné dans l’axe par Ian Cathro. Ce choix a notamment poussé Sohaib Nair sur le banc, alors qu’il occupait jusque-là une place de titulaire. Dans cette configuration, Chico Lamba apparaît encore plus éloigné des premières options de son entraîneur.

Reste à savoir si cette hiérarchie va s’installer dans la durée. Pour le Portugais, chaque apparition pourrait désormais compter afin de retrouver une place dans la rotation.

Une valeur marchande en forte baisse pour Chico Lamba

Le déclassement sportif de Chico Lamba s’accompagne également d’une dépréciation de sa valeur marchande. L’ASSE avait pourtant investi près de 6 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur portugais. Un montant important qui témoignait des attentes placées en lui.

Mais le bilan sportif et les blessures ont changé la donne. Selon les estimations de Datascout, sa valeur marchande serait aujourd’hui évaluée à 2,5 millions d’euros. Une baisse conséquente par rapport à l’investissement initial des dirigeants stéphanois.

Cette situation représente forcément un sujet de réflexion pour le club. L’ASSE doit permettre à son joueur de retrouver du temps de jeu, tout en évitant de voir son investissement perdre davantage de valeur.

Une réflexion serait ainsi en cours entre le club et le joueur pour trouver la meilleure solution. L’objectif serait notamment de lui éviter une saison quasiment blanche (il n’a joué que 80 minutes de championnat en 12 matchs). Un prêt pourrait être envisagé afin de lui permettre d’enchaîner les rencontres et de retrouver du rythme.

Un départ dès janvier ?

La situation de Chico Lamba pourrait donc devenir l’un des dossiers à suivre lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs scénarios existent. Un prêt permettrait au défenseur de retrouver du temps de jeu sans que l’ASSE ne renonce définitivement à son potentiel.

Une vente pourrait également être étudiée, même si rien n’est encore établi à ce stade. Après avoir investi près de 6 millions d’euros, les dirigeants devront forcément prendre en compte les conséquences financières d’une éventuelle opération.

Pour Chico Lamba, l’enjeu est désormais de retrouver une dynamique positive. À seulement quelques mois de la seconde partie de saison, le défenseur doit pouvoir enchaîner les matchs pour relancer sa progression.

Son avenir dans le Forez n’est pas encore scellé. Mais une chose semble se dessiner : si sa situation sportive ne s’améliore pas rapidement, un départ, au moins provisoire, pourrait devenir une option sérieuse dès le mercato hivernal.