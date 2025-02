Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui a enfin purgé son huis clos partiel. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le Mercato ? En hiver, c'est toujours une période compliquée puisqu'on essaie d'avoir des joueurs qui sont impactants et qui jouent déjà pour leur club. C'est la difficulté de faire venir des joueurs qui sont importants dans leur club de départ.

L'une des premières choses que j'ai dites en arrivant, c'est qu'il fallait faire confiance aux joueurs qui étaient déjà là. C'est ce qu'on fait. Ils ont fait de bonnes choses. Ils sont en progrès depuis le début. Et depuis, on a aussi enregistré l'arrivée de Max Bernauer et d'Irvin Cardona. Donc, on va continuer à travailler avec cette équipe. Et je sais que, par ailleurs, Loic Perrin et la direction ont travaillé sur des joueurs pour les faire venir. Certains deals ne se sont pas faits, mais je suis très content de l'équipe que j'ai.

Des regrets de ne pas avoir eu d’autres recrues défensives ? Je pense qu'on a des alternatives déjà dans ce groupe. Il y a Pierre Cornud, Yunis Abdelhamid, Anthony Briançon, Léo Petrot, ou Yvann Maçon. Je pense qu'on va arriver à composer une défense à quatre qui sera solide.

Ce que je vois de positif, c'est qu'à l'entraînement, je vois de plus en plus de joueurs et tout le monde s'adapte au style de jeu. Je pense qu'on va pouvoir avoir des résultats par rapport à ce qu'on a vu."

Un groupe plus restreint à l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "La taille idéale d’un groupe ? C'est assez difficile de définir un nombre idéal. Il faut déjà que les joueurs soient tous disponibles pour répondre à cette question. Et ensuite, il y a aussi à prendre en compte le fait que certains soient polyvalents et puissent jouer à plusieurs postes. Donc c'est assez difficile de répondre à la question. Le nombre idéal dépend aussi du nombre de compétitions dans lesquelles vous êtes engagé. Ce qui compte vraiment pour moi, c'est que tous les joueurs qui font partie du groupe se sentent en faire partie totalement. Ça compte pour la saison."

Horneland consulté

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce n'est pas moi qui ai joué le rôle le plus important sur le Mercato, j'ai regardé pas mal de vidéos de joueurs que la direction m'a proposé et je leur ai fait mes retours. Mon sujet principal, c'est vraiment de travailler avec l'équipe que j'ai aujourd'hui entre les mains, de développer ces joueurs et ce style de jeu pour arriver à en tirer le maximum."

Le départ de Mathis Amougou

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : ""Le départ de Mathis Amougou ? On peut voir la chose de deux manières différentes. On peut aussi se dire qu'on a réussi à développer un joueur qui est devenu assez intéressant pour attirer l'attention de Chelsea. Il a fait plusieurs bonnes rencontres avec Saint-Etienne. Et aujourd'hui, Chelsea a déboursé un montant assez intéressant pour le recruter. Notre stratégie, c'est évidemment de développer des jeunes joueurs et viendra un moment où il faudra aussi les vendre. Mathis Amougou voulait rejoindre Chelsea et aujourd'hui on ne peut que lui souhaiter bonne chance."

Bernauer vient pour jouer en défense à l'ASSE

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Maxime Bernauer est un joueur très à l'aise avec le ballon. Je pense qu'il va nous être très utile sur la construction des attaques. C'est aussi un très bon passeur. Il va falloir qu'on l'ajoute à nos circuits. Quand je l'ai vu arriver, j'ai vu aussi quelqu'un arriver avec de la fraîcheur. C'est du sang neuf qui rejoint notre équipe. Il est arrivé avec un grand sourire et c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup. Avant qu'il arrive, il a pris part à des matchs importants au niveau européen, donc c'est aussi une très bonne chose pour nous. Ça montre qu'il est prêt à jouer des matchs de haut niveau. J'espère qu'il vient dans cet état d'esprit de se battre pour gagner sa place et jouer un rôle important dans l'équipe sur cette deuxième partie de saison. C'est un joueur qui pourrait évoluer au milieu de terrain, mais nous l'avons vraiment recruté pour la défense et notamment à sa place dans l'axe."