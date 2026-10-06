L’ASSE avait placé son nom sur ses tablettes lors du mercato estival 2025. Un peu plus d’un an plus tard, Tony Strata est en train de prendre une nouvelle dimension au Portugal. Le latéral droit de 22 ans, passé par l’AC Ajaccio, aurait pourtant pu être récupéré pour une somme dérisoire à l’époque. Mais du côté des Verts, l’émergence de Kévin Pedro permet aujourd’hui de relativiser les regrets.

Le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel constitue l’un des axes privilégiés par l’ASSE depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures. À l’été 2025, les dirigeants stéphanois avaient notamment étudié le profil de Tony Strata.

Formé en France et passé par l’AC Ajaccio, le latéral possédait alors l’avantage d’être encore relativement accessible financièrement. L’ASSE n’avait finalement pas concrétisé son intérêt et Strata a poursuivi sa carrière en Corse avant de rejoindre le Vitória Guimarães le 27 août 2025.

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Et le détail a son importance : selon Transfermarkt, le Portugais l’a récupéré libre de tout contrat. Quelques semaines auparavant, sa valeur marchande était encore estimée autour de 500 000 euros. Autrement dit, Strata représentait alors une opération à très faible coût. Treize mois plus tard, la situation a changé.

L’ancienne piste de l’ASSE vaut désormais 4 millions

À 22 ans, Tony Strata s’est installé au Portugal et sa cote a explosé. Transfermarkt estime désormais sa valeur à 4 millions d’euros, soit huit fois les 500 000 euros auxquels il était valorisé avant son départ d’Ajaccio.

Les performances observées depuis le début de la saison permettent de comprendre cette progression.

Après sept apparitions, Strata affiche un temps de jeu moyen de 82 minutes. Data’Scout le classe surtout parmi les références de Primeira Liga dans deux registres particulièrement recherchés chez un latéral moderne.

Son indice de latéral offensif atteint 72, soit le troisième meilleur total du championnat. Même classement comme latéral passeur, avec un indice de 70.

Ses données avec le ballon sont encore plus parlantes : 98 en courses progressives, 97 en centres réussis, 93 en xA et 83 en dribbles réussis. Son profil traduit celui d’un joueur capable de faire avancer le bloc et d’apporter régulièrement dans les trente derniers mètres.

Une occasion manquée… à relativiser pour les Verts

À première vue, le constat pourrait laisser quelques regrets. L’ASSE avait identifié très tôt un joueur qui était accessible pour une bouchée de pain et dont la valeur est désormais estimée à 4 millions d’euros.

Mais l’histoire du poste de latéral droit à Saint-Étienne invite à nuancer sérieusement ce constat.

Car pendant que Strata progressait au Portugal, Kévin Pedro a émergé dans le Forez. Le jeune défenseur formé à l’ASSE a progressivement gagné du terrain jusqu’à intégrer les plans de l’équipe première. Sa progression lui a également ouvert les portes de la sélection de la République démocratique du Congo, avec laquelle il vient d’enchaîner ses premières apparitions internationales. Dès lors, difficile de véritablement parler d’un énorme regret pour les Verts.

L’ASSE avait probablement vu juste en identifiant le potentiel de Tony Strata. Le voir aujourd’hui performer au Portugal et atteindre une valorisation de 4 millions d’euros valide même plutôt la qualité du scouting réalisé à l’époque.

Mais l’éclosion de Kévin Pedro offre aujourd’hui aux Stéphanois une solution maison, sans avoir eu besoin d’investir sur l’ancien Ajaccien.

Dans un projet qui veut justement développer et valoriser les jeunes joueurs, l’ASSE peut donc regarder l’explosion de son ancienne piste avec intérêt… mais sans forcément nourrir beaucoup de regrets.