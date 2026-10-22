À seulement 18 ans, Kyllian Antonio connaît une ascension fulgurante sous les couleurs du RC Lens. Vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des champions, le jeune défenseur découvre également la Ligue des champions. Une trajectoire remarquable pour un talent qui aurait pu porter le maillot de l’ASSE. Selon L’Équipe, Saint-Étienne figurait parmi les clubs intéressés par son recrutement avant son arrivée dans le Nord en 2023.

Le nom de Kyllian Antonio commence à s’installer dans le paysage du football français. À 18 ans, le défenseur central du RC Lens accumule déjà les expériences au plus haut niveau. Pourtant, son parcours aurait pu prendre une tout autre direction.

Dans un portrait publié ce mardi par L’Équipe, on apprend que l’ASSE faisait partie des nombreux clubs intéressés par le jeune joueur lorsqu’il évoluait encore dans les catégories de jeunes.

Passé par l’US Torcy et l’INF Clairefontaine, Antonio était notamment courtisé par le PSG, Montpellier, Rennes, Reims, Troyes et Saint-Étienne.

C’est finalement le RC Lens qui avait remporté la bataille à l’été 2023. Le travail de persuasion d’Alaeddine Yahia, immédiatement séduit par son potentiel, avait notamment fait la différence.

Les Verts sont donc passés à côté d’un joueur qui figure aujourd’hui parmi les jeunes défenseurs français les plus prometteurs.

Une ascension spectaculaire à Lens

Depuis son arrivée à la Gaillette, Kyllian Antonio a franchi les étapes à une vitesse impressionnante.

Lancé chez les professionnels par Will Still lors d’un derby face à Lille en mars 2025, il a ensuite gagné progressivement sa place dans l’effectif lensois.

Sa progression a été ponctuée de moments marquants, notamment la victoire en Coupe de France contre Nice en mai dernier. Malgré une blessure à quelques jours de la finale, le défenseur avait tenu à participer à cette rencontre historique.

Il a également remporté le Trophée des champions et découvert la Ligue des champions.

« La Coupe de France, le Trophée des champions, la Ligue des champions, je n’aurais jamais pu imaginer toutes ces expériences à 18 ans. Si on me l’avait dit, je n’y aurais pas cru une seconde. J’en suis très fier », confiait-il récemment à L’Équipe.

Un talent que l’ASSE a vu lui échapper

Le choix du RC Lens s’est révélé particulièrement payant pour Kyllian Antonio. Désormais installé dans la rotation défensive de Cahuzac, le jeune international français dispose d’un contrat jusqu’en juin 2028. Son entraîneur , Yannick Cahuzac, ne cache pas son enthousiasme dans les colonnes de L’Équipe :

« Kiki, c’est un made in Gaillette, une très grande fierté pour le club. […] Il va avoir un très bel avenir car il est à l’écoute, travailleur, posé. »

Le défenseur conserve néanmoins des axes de progression, notamment dans sa lecture du jeu et sa prise d’information. Son apprentissage s’effectue désormais au plus haut niveau, entre Ligue 1 et compétitions européennes.

Pour l’ASSE, cette révélation rappelle à quel point la concurrence est importante dans le recrutement des jeunes talents. Saint-Étienne avait identifié le potentiel d’Antonio, mais Lens avait su convaincre le joueur et son entourage.

Trois ans plus tard, le défenseur découvre la Ligue des champions. Une trajectoire qui donne forcément quelques regrets aux clubs qui avaient tenté de l’attirer.