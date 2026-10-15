L’ASSE figure parmi les clubs français ayant le mieux valorisé leurs recrues sur les cinq dernières années. Dans sa 557e Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a étudié la création de valeur sur le marché des transferts. Résultat : Saint-Étienne affiche un bilan positif de 50 millions d’euros, devant plusieurs clubs de Ligue 1. Un indicateur encourageant pour le projet porté par Kilmer Sports Ventures, même si cette étude porte sur une période plus large que celle de l’actionnariat actuel.

Depuis le rachat de l’ASSE par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, la stratégie de recrutement stéphanoise a profondément évolué. Les nouveaux dirigeants souhaitent construire un effectif composé de joueurs capables de progresser sportivement, mais également de prendre de la valeur.

Une approche qui nécessite du temps pour être évaluée. Pourtant, une nouvelle étude du CIES apporte un éclairage intéressant sur la valorisation des joueurs recrutés par le club.

ASSE : 50 millions d’euros de valorisation selon le CIES

Dans sa 557e Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES s’intéresse aux joueurs recrutés au cours des cinq dernières années, en excluant ceux issus des centres de formation.

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L’objectif est de mesurer la capacité des clubs à créer de la valeur sur le marché des transferts.

Pour cela, deux éléments sont pris en compte : le bilan financier des joueurs déjà transférés et la différence entre le coût d’acquisition et la valeur estimée des joueurs toujours sous contrat.

Pour l’ASSE, les résultats sont particulièrement intéressants.

Valorisation totale : +50 M€ Joueurs cédés : +12 M€ Joueurs conservés : +38 M€ Volume des transferts étudiés : 104 M€.

Le chiffre le plus significatif concerne les joueurs encore présents dans l’effectif ou toujours détenus par le club. Leur valorisation nette atteint 38 millions d’euros selon le modèle du CIES.

Il s’agit toutefois d’une plus-value estimée, et non d’un bénéfice déjà encaissé. La valeur réelle de ces joueurs dépendra des futurs transferts.

L’ASSE devant plusieurs clubs de Ligue 1

Dans le classement français présenté par le CIES, Saint-Étienne occupe la dixième place des clubs étudiés.

Rang Club Valorisation nette 1 PSG +490 M€ 2 Strasbourg +321 M€ 3 Lille +271 M€ 4 Lens +239 M€ 5 Monaco +153 M€ 6 Toulouse +147 M€ 7 Reims +126 M€ 8 Lyon +114 M€ 9 Troyes +75 M€ 10 ASSE +50 M€ 11 Metz +46 M€ 12 Marseille +42 M€ 13 Brest +38 M€ 14 Nantes +28 M€

Les Stéphanois devancent notamment Marseille, Brest et Nantes, ainsi que leur concurrent messin.

La comparaison reste néanmoins à nuancer : les clubs ne disposent pas des mêmes moyens financiers et les volumes de transferts sont très différents.

L’ASSE affiche ainsi un volume de 104 millions d’euros, contre 844 millions pour Marseille ou 1,674 milliard pour le PSG.

Kilmer Sports Ventures : des premiers indicateurs encourageants, mais à nuancer

Ce classement semble aller dans le sens de la stratégie défendue par les propriétaires stéphanois : identifier des joueurs à potentiel, accompagner leur progression et développer la valeur de l’effectif.

Mais attention à ne pas attribuer l’intégralité des 50 millions d’euros à Kilmer Sports Ventures.

L’étude porte sur les recrues des cinq dernières années, soit une période débutant avant le rachat de juin 2024. Elle intègre donc également des opérations réalisées sous l’ancienne direction.

Par ailleurs, le CIES ne fournit pas, dans ce tableau, le détail individuel des joueurs qui contribuent à la valorisation stéphanoise. Il serait donc prématuré d’affirmer que certains recrutements récents expliquent à eux seuls ce résultat.

Une valeur à transformer en résultats sportifs

La valorisation d’un effectif constitue un indicateur économique intéressant, mais elle ne garantit pas la réussite sportive. On l’a vu la saison dernière…

Pour l’ASSE, l’objectif prioritaire reste de retrouver la Ligue 1. La capacité du club à conserver ses meilleurs éléments et à construire un collectif performant sera donc tout aussi déterminante que leur valeur sur le marché.

La répartition des chiffres du CIES souligne néanmoins un élément important : 76 % de la valorisation nette stéphanoise provient des joueurs encore détenus par le club, soit 38 millions sur les 50 millions d’euros recensés.

Cela signifie qu’une part importante de la valeur créée reste potentielle.

L’ASSE devra désormais confirmer cette progression sur le terrain et, à plus long terme, dans ses opérations de transfert.

Avec 50 millions d’euros de valorisation nette, Saint-Étienne apparaît parmi les dix clubs français les mieux classés dans cette étude. Une photographie encourageante de la valeur de ses recrutements, sans constituer encore un bilan définitif de la politique de Kilmer Sports Ventures.

Source : Observatoire du football CIES – Lettre hebdomadaire n°557.