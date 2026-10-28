En tête de la Ligue 2, l’ASSE est dans les temps de son objectif remontée. Consultant pour beIN Sports, Robert Malm félicite le travail de Kilmer Sports Ventures, qui ne s’est pas précipité malgré quelques couacs. Il donne aussi son avis sur Gautier Larsonneur et les recrues stéphanoises dans une interview pour But!.

Vainqueure à l’arraché de Nantes (1-0) dans un Geoffroy-Guichard en ébullition samedi dernier, l’ASSE a conforté sa place de leader de la Ligue 2. En tête depuis le début de la saison, les Verts ont élargi leur palette de victoires. D’abord étincelante, l’équipe de Ian Cathro montre qu’elle sait aussi gagner des rencontres accrochées, à l’image du succès au Red Star (0-1). Suiveur du club stéphanois tous les week-ends ou presque pour beIN Sports, Robert Malm est un observateur avisé du quotidien de l’ASSE. Dans un entretien accordé à But!, l’ancien attaquant a distribué quelques bons points.

Robert Malm souligne le travail de Kilmer

S’il reconnaît la supériorité de l’équipe du Forez sur la Ligue 2, le consultant réfute le statut de « PSG » de l’antichambre du football français. « On a souvent fait le comparatif entre Saint-Étienne et Paris parce que Kilmer Sports Ventures est arrivé au club avec des moyens, comme les Qataris en 2011. Mais je les vois dépenser ces moyens de manière intelligente », analyse Robert Malm, qui salue la politique des dirigeants.

« Ils n’ont pas fait les choses à l’envers et ont fait en sorte aussi de restructurer le club en mettant les bonnes personnes aux bons postes. Je pense notamment à Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, qui connaissent bien le club et le football français. Ce sont de bons appuis au quotidien pour des dirigeants étrangers », prolonge l’ancien buteur malgré le « couac » de l’échec de la remontée en Ligue 1, la saison dernière.

L’avis de Malm sur Larsonneur

Par ailleurs, le commentateur de la Ligue 2 pour beIN Sports félicite le récent mercato de l’ASSE, qui s’est renforcée. « Le recrutement est à mettre en avant, avec des renforts qui répondent présent », soulève Robert Malm, qui se réjouit également des présences de Julien Le Cardinal, « conservé et devenu le capitaine de Cathro« , et de Gauthier Larsonneur, « qui reste un élément fort du groupe stéphanois ». « Tout ce travail fait que l’ASSE est leader de Ligue 2, qui plus est en jouant bien. C’est cohérent et assez logique », prolonge-t-il.

Et l’ancien attaquant de Lens, Lorient, Grenoble ou encore Brest d’en rajouter une couche sur Larsonneur. « Je veux être très clair : Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’ASSE. Il faut se rappeler que la défense des Verts a concédé énormément d’occasions et qu’il leur a rapporté énormément de points la saison dernière. Si je dis entre 6 et 8, je n’exagère pas, pointe Robert Malm. Je ne sais pas ce qu’il faut attendre de plus, il est taillé pour ce club. On a la mémoire courte dans le football, il faut juste se calmer et laisser les choses se faire. »

« Jakob Breum est une belle trouvaille » de Kilmer

Enfin, s’il souligne le collectif stéphanois, l’ancien international togolais (cinq sélections) valorise également quelques individualités. « Jakob Breum est une belle trouvaille, à un prix très raisonnable, qui plus est. Csongvai, Svetlin ou même le petit Ballo, qui apprend vite, sont aussi de vrais renforts. Avec du talent, admet Malm. Que dire enfin de la petite merveille Kévin Pedro ? En plus, c’est un bon garçon sur le terrain mais aussi dans la vie de tous les jours. »

Une équipe soutenue sans discontinuer par un public extraordinaire, un atout de plus pour l’ASSE. « Pour être présent à Saint-Étienne un week-end sur deux, l’ambiance reste magique. Ce public-là est merveilleux et fidèle. Il y aurait pu y avoir un petit désamour avec la non-montée en Ligue 1 en fin de saison dernière, mais ils sont là contre vents et marées. Je suis vraiment admiratif de tout ce qu’ils font », conclut le consultant de beIN Sports.