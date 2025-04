DAZN a proposé deux formules à prix cassé pour conserver la diffusion de la Ligue 1 comme le révèle le journal L'Equipe. Offres refusées par la LFP, qui privilégie une rupture de contrat.

Le divorce entre DAZN et la Ligue de Football Professionnel (LFP) semble inéluctable. Mais avant de claquer la porte, le diffuseur principal de la Ligue 1 a tenté un dernier coup de poker. Selon les informations de L’Équipe, la plateforme a transmis deux offres « low-cost » pour diffuser la Ligue 1 jusqu’en 2029. Deux formules jugées largement insuffisantes par la LFP, qui les a catégoriquement refusées.

La première proposition de DAZN ? Un forfait annuel de 200 millions d’euros, comprenant 150 M€ de part fixe pour ses 8 matches actuels et 50 M€ supplémentaires pour racheter l’affiche diffusée par beIN Sports. L’objectif : devenir le diffuseur exclusif de l’intégralité des rencontres de Ligue 1.

Une alternative prévoyait, à défaut d’accord avec beIN, le maintien des 8 matches pour 150 M€ assortis d’un bonus de 50 M€, conditionné cette fois à des critères d’amélioration du « produit audiovisuel » : accès renforcé aux coulisses, interviews de stars, immersion maximale. Une vision très anglo-saxonne, mais loin des standards actuels du football français.

Une rémunération variable indexée sur les revenus de DAZN

Autre aspect de ces offres : une part variable liée au chiffre d’affaires de DAZN France. Le modèle proposé octroyait 75 % des recettes à la LFP jusqu’à 300 M€, puis un partage à 50-50 au-delà de ce seuil. Une idée originale, mais risquée : contrairement à une rémunération indexée sur le nombre d’abonnés, ce schéma laissait la LFP dépendante de la stratégie commerciale de DAZN… notamment sur le prix de l’abonnement.

En clair, si DAZN décidait de baisser ses tarifs pour booster sa base clients, les revenus pour la LFP s’en trouveraient mécaniquement réduits. Un pari que la Ligue a refusé de prendre, préférant des garanties solides à des projections hypothétiques.

Un manque à gagner colossal pour les clubs

En acceptant ces offres, la LFP aurait vu ses revenus garantis chuter de façon drastique : de 475 M€ aujourd’hui (375 M€ de DAZN + 100 M€ de beIN) à seulement 150 à 200 M€ par an. Soit, au pire, trois fois moins qu’actuellement. Une perte inacceptable pour les clubs professionnels, déjà fragilisés par l’instabilité des droits TV depuis l’affaire Mediapro.

La LFP regrette en outre que DAZN n’ait pas révisé son offre depuis son dépôt, il y a plus d’un mois. Aucun geste, aucune contre-proposition malgré un rejet clair. Le diffuseur, de son côté, déplore l’absence de dialogue de la part de la Ligue et maintient sa plainte devant les tribunaux, réclamant 573 millions d’euros pour "manquement" et "tromperie sur la marchandise".

Le point de non-retour semble atteint. Mardi, la LFP a entériné la fin anticipée du contrat dès juin 2025, malgré l’échec officiel de la médiation. Le football français va devoir rebondir… une nouvelle fois.