Le diffuseur DAZN, principal partenaire de la Ligue 1, se retrouve au cœur d'une bataille juridique avec la Ligue de Football Professionnel (LFP). Après l'annonce d'une action en justice pour défaut de paiement, Brice Daumin, PDG de DAZN France, a tenu à répondre et à clarifier la position de son entreprise.

Dans un entretien accordé au Figaro, il s'est dit surpris par la manière dont la LFP traite DAZN. "On ne résout jamais rien devant un tribunal", a-t-il affirmé, pointant un manque de dialogue entre les deux parties.

Selon Daumin, DAZN a honoré les deux premières échéances de 70 millions d'euros mais a rencontré un mur lorsqu'il a tenté de renégocier certaines clauses du contrat. "La Ligue devait revenir vers nous le 6 janvier, mais elle ne l'a pas fait. En deux mois, DAZN, qui est son plus gros partenaire, n'a eu aucune nouvelle, malgré plusieurs relances", a-t-il expliqué. Face à cette situation, DAZN a décidé de prendre une initiative forte en ne payant que la moitié du montant dû et en plaçant les 35 millions restants sous séquestre, dans l'attente d'une réaction de la LFP. "Nous voulions provoquer un électrochoc", a confié Daumin.

DAZN assure son engagement à long terme

Malgré cette tension, le patron de DAZN France a tenu à réaffirmer l'engagement de son entreprise envers le football français. "Ce n'est pas parce que nous n'avons pas 1,5 million d'abonnés en décembre 2025 que nous voulons activer la clause dénonçant notre contrat avec la Ligue. Nous n'avons aucune intention de partir. Nous sommes là pour longtemps, comme dans chaque pays où nous avons acquis des droits", a-t-il insisté.

Cet engagement de long terme est primordial pour DAZN, qui s'efforce de s'imposer comme un acteur majeur du streaming sportif en France. Cependant, Daumin a pointé du doigt un problème majeur qui pèse sur la rentabilité de la plateforme : le piratage.

Un manque criant de moyens contre le piratage

L'une des principales doléances de DAZN concerne l'insuffisance des moyens mis en place pour lutter contre le piratage des retransmissions sportives. "Les efforts ne sont pas suffisants", regrette Daumin, qui prend pour exemple la différence entre la France et l'Italie en matière de lutte contre les contenus illicites. "L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, ne travaille pas les week-ends. En Italie, on est capable de bloquer 18 000 liens en deux jours. Et l'Arcom, c'est 5 000 par an. Autrement dit, l'Italie réalise en un week-end ce que l'Arcom met trois ans et demi à faire !" Un constat qui pousse DAZN à demander une réforme urgente des moyens alloués à la lutte contre le piratage.

Dans cette guerre ouverte entre DAZN et la LFP, l'issue reste incertaine. DAZN souhaite rétablir le dialogue et obtenir des garanties sur la protection de son investissement. La LFP, de son côté, cherche à faire respecter le contrat signé. L'avenir des droits TV de la Ligue 1 en dépend fortement.