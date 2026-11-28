Bonne nouvelle pour les supporters : ASSE-Villefranche sera diffusé gratuitement ce samedi 28 novembre. Le coup d’envoi sera donné à 19 heures, avec une prise d’antenne dès 18h50. Voici où retrouver les Verts en direct.

L’ASSE reçoit le FC Villefranche-Beaujolais à Geoffroy-Guichard pour le huitième tour de la Coupe de France. Pour ceux qui ne pourront pas rejoindre le Chaudron, France Télévisions proposera une retransmission gratuite sur ses plateformes numériques. Le club stéphanois a confirmé ce dispositif à la veille de la rencontre.

Où regarder ASSE-Villefranche gratuitement ?

La rencontre sera accessible sur france.tv, avec un direct qui débutera à 18h50, dix minutes avant le coup d’envoi. Aucun abonnement sportif payant ne sera nécessaire pour suivre cette affiche.

L’ASSE annonce également une retransmission sur sa page Facebook officielle, ainsi que sur les pages Facebook de France 3 Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Rhône-Alpes. Ces différents accès permettront de retrouver le match depuis les plateformes habituelles des supporters.

France Télévisions précise que le direct sera aussi proposé sur le site régional aura.france3.fr et sur la chaîne YouTube France TV – ICI Auvergne-Rhône-Alpes.

À quelle heure commence le match ?

Prise d’antenne à 18h50 et début de la rencontre à 19 heures, heure française.

Informations pratiques ASSE–Villefranche Date Samedi 28 novembre 2026 Compétition Coupe de France, huitième tour Stade Geoffroy-Guichard Début du direct 18h50 Coup d’envoi 19 heures Diffusion gratuite france.tv et plateformes sociales

Aux commentaires, les supporters retrouveront Stéphane Trentesaux accompagné de Jérémy Clément, ancien milieu de terrain de l’ASSE. Fatima Bouyablane sera présente en bord de terrain.

Peut-on regarder ASSE–Villefranche depuis l’étranger ?

Oui : France Télévisions annonce un direct accessible partout dans le monde, sans restriction géographique. Les supporters stéphanois installés hors de France pourront donc également profiter de cette diffusion gratuite.

Le diffuseur indique aussi qu’une diffusion en différé sera proposée sur la chaîne france.tv sport. Pour suivre la rencontre en direct, le rendez-vous reste fixé à 18h50 ce samedi, sur les supports numériques annoncés.