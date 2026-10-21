Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur les évènements survenus lors de la dernière journée de championnat. Un club de Ligue 2 a notamment écopé d’une sanction entrainant une fermeture partielle de tribune.

Un seul carton rouge a été distribué sur les pelouses de l’élite ce week-end. L’ancien Rémois, Keito Nakamura, a été exclu lors du succès de l’Olympique Lyonnais face à Nice (2-1).

Un carton rouge survenu alors que les Gones menaient déjà au score et qui n’a pas empêché les Lyonnais de sceller leur victoire. La commission de discipline de la LFP devait déterminer ce mercredi le nombre de matchs de suspension pour l’attaquant japonais. Les ennemis jurés de l’ASSE occupent désormais la place de co-leader de Ligue 1 après ce succès mais seront privés de leur ailier pour au moins la prochaine journée de championnat.

Zéro exclusion à signaler en seconde division

Du côté du second échelon du football français, la discipline a été exemplaire. Les arbitres n’ont pas eu besoin de sortir le moindre carton rouge au cours du week-end. Les membres de la LFP se sont donc uniquement concentrés sur le suivi des accumulations de cartons jaunes et les éventuels dossiers en suspens pour les clubs de Ligue 2.

Les décisions de la LFP

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur différents cas. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :

« EXCLUSIONS

LIGUE 1 McDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Keito NAKAMURA (Olympique Lyonnais)

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 McDONALD’S

6ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – Angers SCO du samedi 10 octobre 2026.

Comportement des supporters de Brest : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis et un match avec sursis de la tribune Quimper du stade Francis-Le Blé.

La sanction prend effet à partir du mardi 27 octobre 2026 à 00h00.

LIGUE 2 BKT

8ème journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Red Star FC du samedi 10 octobre 2026.

Comportement des supporters de Clermont : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Livradois du stade Gabriel-Montpied.

La sanction prend effet à partir du mardi 27 octobre 2026 à 00h00. »