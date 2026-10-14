Réunie ce mercredi 14 octobre, la commission de discipline de la LFP s’apprête à rendre ses décisions suite aux rencontres disputées ce week-end sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Entre cartons rouges décisifs et fins de match sous haute tension, plusieurs joueurs sont attendus au tournant. Voici les décisions du jour.

Trois joueurs du championnat de France de Ligue 1 ont vu rouge ce week-end, laissant leurs coéquipiers en infériorité numérique dans des moments clés de la partie :

Héros puis malheureux, le Sang et Or, Matthieu Udol a d’abord marqué le second but face à Lyon avant d’être expulsé moins de 10 minutes plus tard. Dans la foulée de son carton rouge, l’OL a réduit la marque, relançant le suspense d’un match finalement remporté par Lens (2-1).

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

En difficulté sur la pelouse de Brest, l’Angevin, Jordan Lefort a reçu un carton rouge à l’heure de jeu alors que son équipe prenait déjà l’eau (5-1 score final).

Ayumu Seko a été exclu lors du déplacement à Lille. Privé de son joueur, le HAC n’a pas pu revenir au score et s’est incliné (1-0). Le Havre attendait de connaître la décision de la LFP.

Des fins de matchs tendues en Ligue 2

Du côté de la Ligue 2, la tension est montée d’un cran en fin de match sur plusieurs pelouses.

Lors d’un déplacement spectaculaire à Pau, le Lavallois, Julien Maggiotti, a été expulsé dans le temps additionnel (90+8e) alors que son équipe s’inclinait dans la douleur (3-2). La lanterne rouge de Ligue 2 espérait ne pas voir la LFP sanctionner son joueur pour plusieurs échéances.

Deux cartons rouges ont été distribués entre l’ASNL et l’EAG. Kouroufia Kébé a d’abord laissé les Lorrains à dix à la 71e minute, avant que Demouchy ne soit exclu à son tour en toute fin de rencontre côté guingampais. Une fin de match électrique conclue par le but victorieux de Nancy sur pénalty juste après ce second rouge (1-0).

Les décisions de la LFP de ce 14 octobre

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions :

» LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Jordan LEFORT (Angers SCO)

Ayumu SEKO (Havre AC)

Un match de suspension ferme

Matthieu UDOL (RC Lens)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Albin DEMOUCHY (EA Guingamp)

Kouroufia KEBE (AS Nancy-Lorraine)

Deux matchs de suspension ferme

Julien MAGGIOTTI (Stade Lavallois MFC)

Ousmane KANTE (entraîneur adjoint du Pau FC)

INCIDENTS





LIGUE 1 MCDONALD’S



5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – RC Strasbourg Alsace du samedi 19 septembre 2026.

Comportement M. Liam ROSENIOR, Entraîneur du Paris FC.

Rappel à l‘ordre.

LIGUE 2 BKT

7ème journée de Ligue 2 BKT : Pau FC – USL Dunkerque du vendredi 18 septembre 2026.

Comportement de M. Selçuk DEMIR, Président délégué de l’USL Dunkerque.

Saisie par un rapport de l’arbitre, la Commission a prononcé une amende de 5.000 euros dont 2500 euros avec sursis à l’encontre de M. Selçuk DEMIR.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

5ème journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du dimanche 20 septembre 2026.

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille: Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture pour deux matchs ferme dont un par révocation du sursis de la tribune Nord du CEPAC Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

7ème journée de Ligue 2 BKT : FC Metz – AS Saint-Etienne du samedi 19 septembre 2026.

Comportement des supporters du FC Metz : Usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Est du stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet à partir du mardi 20 octobre 2026 à 00h00. »