Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a rendu ses sanctions suite aux rencontres disputées ce week-end sur les pelouses de l’Hexagone. Si le week-end a été globalement calme en matière de cartons rouges, les quelques exclusions distribuées par les arbitres ont lourdement pesé sur le destin des équipes concernées, tant en Ligue 1 qu’en Ligue 2.

En Ligue 2, un seul carton rouge a été distribué sur les pelouses. Seul Demba Thiam, sous les couleurs de Boulogne, a été expulsé ce week-end lors du déplacement sur la pelouse de Laval. Un carton rouge reçu par le joueur de l’USBCO peu avant la mi-temps, alors que le score était déjà acquis à l’avantage des locaux avec un but de retard.

Cette infériorité numérique a lourdement pénalisé les Boulonnais dans leur quête de révolte, le score restant figé jusqu’au coup de sifflet final sans que l’équipe ne parvienne à refaire son retard. Le club des Hauts-de-France attendait la décision de la LFP.

Du côté de l’élite en Ligue 1, Auxerre a été la seule formation à se retrouver réduite à dix au cours du week-end. Mafia Dioubate a en effet laissé ses partenaires de l’AJA en infériorité numérique à un quart d’heure du terme de la rencontre. Ce carton rouge est intervenu alors que Strasbourg menait déjà largement sur le score de trois buts à un. Réduits à dix, les Auxerrois n’ont pas pu inverser la tendance et ont fini par encaisser de nouveaux buts, scellant un score final lourd de cinq buts à un en faveur des Alsaciens.

La commission de discipline de la LFP s’est donc notamment penchée sur ces différents faits de jeu pour fixer la durée des suspensions des joueurs concernés, tout en étudiant les autres dossiers disciplinaires de la semaine.

Les décisions de la LFP de ce mercredi

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur ces différents dossiers. Voici l’intégralité des sanctions prononcées :

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EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Lamfia DIOUBATE (AJ Auxerre)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 novembre 2026.

Jordan LEFORT (Angers SCO)

Junior DIAZ (ESTAC Troyes)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Demba THIAM (US Boulogne CO)

11ème journée de Ligue 2 BKT : F Annecy – Montpellier Hérault SC du samedi 31 octobre 2026

Exclusion de M. Laurent GUYOT, Entraîneur du FC Annecy.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 novembre 2026.

Clément VIDAL (Grenoble Foot 38) »