L’ASSE retrouve provisoirement la Ligue 2 avec un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade de Reims. Un voyage en terre champenoise où les Verts tenteront de soigner leurs statistiques négatives à Auguste-Delaune. Focus sur la dynamique et l’historique des voyages dans la Marne.

La forme du moment offre un contraste saisissant entre deux équipes aux dynamiques récentes mouvementées. Le Stade Reims traverse une période de turbulences : les Champenois affichent un bilan mitigé sur leurs cinq dernières sorties en Ligue 2 (deux victoires, deux nuls et surtout une défaite concédée sur la pelouse de Grenoble lors de la dernière journée). En Coupe, les Rémois n’ont pas vraiment rassuré et se sont qualifiés dans la douleur, arrachant un petit succès 1-0 dans les derniers instants face à Tourcoing.

De son côté, l’ASSE aborde ce déplacement avec des ambitions élevées malgré une dynamique délicate à l’extérieur. Pour autant, les Verts surfent sur une bonne série globale en championnat avec quatre victoires pour une seule défaite lors de leurs cinq derniers matchs de Ligue 2. Lors de leur entrée en lice, en Coupe, les Ligériens n’ont pas montré un joli visage mais ont assuré l’essentiel. Leaders et armés pour rester au sommet, les Stéphanois avancent en Champagne avec la ferme intention de confirmer leur statut.

Le souvenir du match piège et de la dernière à Delaune

La dernière confrontation entre les deux formations s’est tenue le 24 janvier dernier dans l’antre du Stade Auguste-Delaune. Un déplacement délicat où l’ASSE avait dû s’incliner face à des Rémois plus réalistes malgré leur infériorité numérique. À 0-0, les locaux avaient été réduits à dix après l’exclusion de Tia pour avoir réalisé un geste dangereux sur Nadir El Jamali.

Les Verts avaient connu plusieurs coups durs comme les blessures de Mahmoud Jaber et Chico Lamba, qui se sont ensuite prolongées durant les derniers mois avant leurs retours ces dernières semaines. Une défaite qui avait scellé l’avenir d’Eirik Horneland, remercié avant le match suivant face à l’USBCO, qu’il avait tout de même dirigé.

Ces retrouvailles en Champagne s’annoncent délicates pour des Stéphanois qui cherchent à confirmer leur avance dans le haut de tableau. Les Verts savent qu’ils devront afficher un visage conquérant pour espérer prendre leur revanche sur cette pelouse après leur dernier revers, il y a onze mois.

Bilan négatif pour l’ASSE à Reims

Avant cette nouvelle opposition, le bilan chiffré des confrontations disputées à Reims penche légèrement en défaveur des visiteurs stéphanois. En 44 déplacements officiels en Champagne, l’ASSE s’est imposée à 16 reprises, pour 10 matchs nuls et 18 défaites.

Mais c’est surtout la tendance récente qui doit alerter les hommes d’Ian Cathro. Les Verts ont perdu quatre de leurs cinq derniers déplacements sur la pelouse de Delaune. Le seul succès était lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1 en mai 2025, qui n’avait pas permis aux Verts de se sauver. Une véritable série noire qu’il faudra briser pour espérer ramener un résultat positif de ce voyage crucial pour la course à la montée.

Face à une équipe qui ambitionne de remonter en Ligue 1, l’ASSE doit affirmer son statut de leader et prendre trois points importants sur la pelouse d’un club qui pourrait se retrouver à dix longueurs en cas de revers.