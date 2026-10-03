Luan Gadegbeku a frappé fort avec Pau. Prêté par l’ASSE, le jeune attaquant a inscrit un doublé lors de la victoire paloise (3-2), en match amical. Une prestation qui permet aux Palois de préparer idéalement leur retour en Ligue 2.

Pau a vécu une fin de match renversante face à Toulouse. Menés 2-0 par le TFC, les Palois ont finalement réussi à inverser totalement la tendance pour s’imposer 3-2. Et un joueur a particulièrement marqué les esprits : Luan Gadegbeku.

Prêté par l’ASSE à Pau, le jeune Stéphanois s’est offert un doublé en quelques minutes. Il a d’abord réduit l’écart après avoir été trouvé au second poteau sur un centre. L’attaquant a repris le ballon du pied droit et trompé le gardien toulousain.

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Gadegbeku ne s’est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, il a encore été à la réception d’un centre. Cette fois, c’est de la tête que le joueur prêté par l’ASSE a trouvé le chemin des filets.

Deux buts qui ont permis à Pau de revenir à hauteur de Toulouse. Les Palois ont ensuite inscrit un troisième but pour définitivement renverser le TFC et s’imposer 3-2.

Un doublé important avant la reprise pour Gadegbeku

Cette victoire intervient à une semaine de la reprise de la Ligue 2. Pour Pau, ce succès contre Toulouse constitue donc une répétition intéressante avant le retour aux choses sérieuses.

Mais c’est surtout la prestation de Luan Gadegbeku qui retiendra l’attention côté stéphanois. Le joueur prêté par l’ASSE a été directement décisif avec deux réalisations. Une efficacité qui ne manquera pas d’être suivie avec attention dans le Forez.

Pau va désormais rapidement basculer vers son premier rendez-vous officiel de la saison. Les Palois recevront Laval ce vendredi, à l’occasion du multiplex de la première journée de Ligue 2.

Après avoir été mené 2-0, Pau a donc parfaitement réagi face à Toulouse. Et dans ce retournement de situation, Luan Gadegbeku aura joué un rôle central. Le joueur prêté par l’ASSE s’offre ainsi un doublé à une semaine de la reprise du championnat et s’offre du crédit pour obtenir du temps de jeu.