La programmation des rencontres de Ligue 2 le lundi soir continue de faire débat. Alors que Montpellier doit se déplacer à Rodez demain, Zoumana Camara n’a pas caché son agacement face à un calendrier qu’il estime dicté par les impératifs télévisuels.

La neuvième journée de Ligue 2 s’achèvera lundi soir avec une affiche entre Rodez et Montpellier. Une programmation qui ne plaît absolument pas au coach héraultais Zoumana Camara. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du MHSC a vivement critiqué cette habitude du championnat, qui oblige certaines équipes à décaler leur préparation.

« Je ne vois rien de bon à cette programmation » – Ligue 2

Pour le moment cinquième de Ligue 2, le MHSC pourrait prendre la place dauphin en cas de succès contre Rodez et reviendrait alors à quatre unités de l’ASSE au classement. Mais les Pailladins ne semblent pas aborder cette rencontre de la meilleure des manières. Leur coach Zoumana Camara s’est en effet plaint de la programmation du lundi soir en conférence de presse : « J’ai horreur de jouer le lundi. Le match du lundi soir change beaucoup de choses dans notre préparation et cela ne me plait pas du tout. »

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Il a ensuite détaillé, comme relayé par le site spécialisé Esprit Paillade : « Tout le week-end, du vendredi au dimanche, on voit jouer tous les championnats, toutes les équipes et on se retrouve en prime à cheval sur la semaine à venir. C’est pour la télé, c’est pour la diffusion… Hormis ça, je ne vois rien de bon à cette programmation. »

L’ancien stéphanois n’est pas le premier à se plaindre des matchs le lundi soir. D’autres acteurs ont déjà fait entendre leur voix sur le sujet. En août 2024, les groupes de supporters de Ligue 2 s’étaient notamment mis en grève pour protester. « Sans beIN, il n’y aurait probablement pas de multiplex du tout, quel que soit le jour, beIN étant le seul diffuseur à vouloir soutenir de manière conséquente la Ligue 2. Cependant, ce niveau d’investissement sans précédent n’est possible qu’en programmant les matches les vendredis, samedis et lundi », avait alors répondu Florent Houzot le directeur des programmes et de l’antenne de beIN Sports.