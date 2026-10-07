Yvann Maçon, ancien joueur de l’ASSE désormais au Grenoble Foot 38 (Ligue 2), s’est présenté en conférence de presse avant la réception de Montpellier. Le latéral a notamment évoqué son intégration, le travail réalisé durant la coupure et surtout les ambitions élevées du GF38 cette saison.

Arrivé récemment à Grenoble, Yvann Maçon assure s’être rapidement senti à son aise dans son nouvel environnement. Le défenseur explique avoir été très bien accueilli par ses nouveaux coéquipiers et par le club. Son installation s’est d’ailleurs faite très rapidement. « Je suis arrivé peut-être le mardi, le jeudi j’avais déjà mon logement », a-t-il expliqué. Une arrivée express qui lui a permis de se concentrer rapidement sur le terrain.

La période sans compétition lui a également permis de travailler davantage avec ses partenaires. Maçon estime que ces trois semaines ont été particulièrement utiles pour créer des automatismes, notamment avec les joueurs évoluant sur les côtés. Un travail important pour un joueur capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche.

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Profiter du travail effectué à Grenoble

Le joueur passé par l’ASSE considère cette période de travail comme bénéfique. Les matchs amicaux lui ont notamment permis de reproduire les séquences travaillées à l’entraînement et de préparer progressivement le retour à la compétition.

Face à Montpellier, Maçon sait toutefois que la tâche sera difficile. Pour lui, la Ligue 2 ne laisse que très peu de place à la facilité. Une équipe moins bien classée peut parfaitement faire tomber une formation du haut de tableau. Le latéral estime donc que Grenoble devra rester concentré et tenter de marquer rapidement afin de prendre confiance.

Le GF38 a également profité de cette coupure pour travailler son efficacité offensive. Maçon explique que le staff a insisté sur les aspects défensifs, mais aussi offensifs. Les relations entre les joueurs de côté ont notamment été travaillées afin de mieux comprendre les déplacements de chacun et de développer des automatismes.

Cette adaptation est d’autant plus importante pour Maçon. Habitué à jouer sur les deux côtés au cours de sa carrière, il doit apprendre à connaître les différents profils qui l’entourent. « Il faut connaître pour qu’on arrive à se trouver sans forcément se regarder », explique-t-il.

Yvann Maçon vise les barrages avec Grenoble

Au-delà de son rôle sur le terrain, Yvann Maçon entend également apporter son expérience au sein d’un groupe qu’il juge particulièrement prometteur. Le défenseur reconnaît que le coach lui a demandé de jouer un rôle auprès des jeunes à son arrivée. Une mission qu’il assure désormais naturellement.

Maçon veut toutefois éviter de prendre une posture trop autoritaire. Il préfère miser sur la proximité et la légèreté pour transmettre son expérience. Une manière de faire qu’il estime plus efficace pour faire passer certains messages aux plus jeunes.

Et le joueur passé dans les rangs de l’AS Saint-Étienne nourrit de vraies ambitions avec le GF38. Il juge le groupe grenoblois capable de viser la première partie du classement. Mais il ne souhaite pas s’arrêter là.

« Mon objectif, c’est vraiment la première partie de tableau. Et aller chercher les barrages, je pense qu’on est capable de le faire », a lancé Yvann Maçon.

Un objectif assumé pour l’ancien Stéphanois. Selon lui, Grenoble dispose d’un groupe de qualité, malgré sa jeunesse. L’expérience devra désormais permettre à cette équipe de franchir un nouveau cap. Pour Maçon, les barrages ne constituent donc pas un rêve inaccessible.