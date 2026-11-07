Battu à domicile par Metz (2-3), Montpellier a vécu une soirée difficile ce vendredi lors du multiplex de ligue 2. Après la rencontre, Zoumana Camara n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur du MHSC a pointé le manque d’intensité de ses joueurs, leur absence dans les duels et une équipe encore trop tendre. Un revers qu’il entend utiliser pour faire progresser son jeune groupe.

La série positive de Montpellier a pris un coup d’arrêt. Opposé à Metz devant son public, le MHSC s’est incliné au terme d’une rencontre où il aura notamment payé ses insuffisances dans les duels et les transitions. Malgré une réaction en seconde période, les Montpelliérains n’ont pas réussi à inverser la tendance. Au coup de sifflet final, Zoumana Camara a livré une analyse sans concession de la prestation de ses joueurs. Montpellier fait la mauvaise opération de cette 12e journée.

Zoumana Camara pointe le manque d’intensité de Montpellier

Pour le technicien montpelliérain, cette défaite en ligue 2 s’explique d’abord par un manque d’engagement collectif. Il estime que son équipe n’a pas affiché les mêmes dispositions que son adversaire, notamment dans les moments importants de la rencontre.

« Un match, ça se joue pendant 90 minutes et pas seulement 45. Même dans ses 45 minutes, on revient à 2-1 et il y a une période clé où on prend un troisième but. On a le sentiment qu’on court toujours après », a-t-il regretté.

Le coach du MHSC a également insisté sur les difficultés rencontrées dans les duels et sur les seconds ballons. Un secteur dans lequel Metz a clairement pris l’ascendant.

« Avant même de parler des transitions, on peut déjà parler des seconds ballons. On était absents sur les deuxièmes ballons. Ils ont joué beaucoup de remises », a analysé Zoumana Camara.

L’entraîneur a aussi reconnu avoir senti une différence dans l’état d’esprit entre les deux formations. Selon lui, Metz a affiché une envie et une détermination que Montpellier n’a pas su égaler.

« J’ai senti un adversaire qui, du fait du contexte, a créé une envie et une âme que nous n’avons pas eues aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Un constat forcément difficile pour une équipe qui espérait confirmer ses dernières prestations devant son public.

Une jeune équipe qui doit apprendre de cette défaite

Zoumana Camara n’a pas voulu se cacher derrière les circonstances de la rencontre. Il a notamment refusé de faire de l’arbitrage une explication à la défaite montpelliéraine.

« C’est trop facile de parler arbitrage, on ne mérite pas mieux aujourd’hui », a-t-il assumé.

Le technicien a également évoqué la jeunesse de son effectif. Il avait pourtant prévenu ses joueurs avant cette rencontre. Les compliments reçus ces dernières semaines ne devaient pas faire oublier le travail à accomplir.

« J’ai une jeune équipe, je les avais alertés sur le fait de ne pas se laisser bercer par cette bonne ambiance. Accepter les compliments car il y a du bon travail, mais laisser de côté ce qui a été fait. On va apprendre », a-t-il rappelé.

Pour l’entraîneur montpelliérain, cette défaite en ligue 2 doit servir de leçon. Il attend notamment davantage de régularité et de maturité de la part de ses joueurs. En championnat, les qualités techniques et les intentions tactiques ne suffisent pas toujours. L’engagement reste indispensable.

Ligue 2 : Zoumana Camara attend une réaction après le revers contre Metz

Le coach du MHSC a tout de même identifié quelques motifs de satisfaction dans la réaction de ses joueurs après la pause. Montpellier a montré davantage d’intensité et de vitesse dans ses transmissions. Les courses ont également été plus nombreuses.

Mais face à une équipe regroupée dans un bloc bas à cinq défenseurs, cela n’a pas suffi.

« Face à un bloc bas qui joue à cinq, il faut aller vite dans la transmission et être juste techniquement, réagir à la perte pour ne pas avoir des contres en transition. On n’a pas réussi », a détaillé Zoumana Camara.

Le technicien estime que ses joueurs auraient dû privilégier davantage le jeu combiné et les passes courtes pour déséquilibrer le bloc messin. Au lieu de cela, Montpellier a parfois facilité le travail de son adversaire.

« On voulait mettre de l’intensité, mais on les a mis dans un confort. Il fallait plus de jeu combiné, plus court », a-t-il regretté.

Cette défaite doit désormais permettre au groupe de redescendre sur terre. Zoumana Camara assume cette mauvaise soirée et préfère retenir la nécessité de progresser plutôt que de chercher des circonstances atténuantes.

Sa conclusion résume parfaitement son état d’esprit. Le coach montpelliérain sait que son groupe est encore en construction et que les jeunes joueurs doivent parfois passer par des moments difficiles pour franchir un cap.

« C’est un match sans, j’ai des jeunes joueurs qui doivent apprendre. Si on doit prendre quelques gifles pour que la bourgeoisie redescende du côté du peuple, on l’accepte ! »

Un discours fort, qui traduit la volonté de Zoumana Camara de remettre son équipe au travail après cette désillusion face à Metz.