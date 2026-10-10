Ce samedi après-midi, la 8ᵉ journée de Ligue 2 se poursuivait avec deux affiches particulièrement attendues à 14h, mettant en scène des prétendants au podium et des équipes sous haute tension.

D’un côté, Clermont accueillait le Red Star dans une opposition aux trajectoires diamétralement opposées. Toujours en quête de son tout premier succès cette saison après un nouveau nul concédé à Grenoble (1-1), Clermont (16ᵉ, 6 pts) n’avait déjà plus le droit à l’erreur pour sortir des profondeurs du classement.

Mais la tâche s’annonçait ardue face au dauphin du club stéphanois en Ligue 2. En pleine confiance après sa victoire marquante à Guingamp (3-1), le Red Star (2ᵉ, 14 pts) abordait ce déplacement avec l’ambition de maintenir la pression sur le leader et de consolider sa place sur le podium.

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Nantes voulait signer un précieux succès en Ligue 2 face à Reims

Au même moment, le stade de la Beaujoire accueillait un choc attrayant entre Nantes et Reims. Reboostés par leur deuxième succès de l’exercice décroché à Boulogne (2-1), les Canaris (15ᵉ, 7 pts) cherchaient à enchaîner pour s’éloigner définitivement de la zone rouge et lancer une vraie dynamique.

La mission s’annonçait toutefois corsée face à des Rémois toujours aussi solides. Invaincu depuis le coup d’envoi de la saison et accroché par Montpellier lors de la précédente journée (1-1), Reims (3ᵉ, 13 pts) se déplaçait avec la ferme intention d’aller chercher la victoire à l’extérieur pour préserver son invincibilité et rester solidement installé dans le trio de tête.

Nantes–Reims : des occasions, mais aucun but

Nantes a été le plus dangereux en première période. Ryad Hachem a sollicité Tom Hülsmann dès la 5e minute, avant que Thomas Robinet manque le cadre à deux reprises (8e, 11e). Reims a répondu par une tête de Sambou Soumano à côté (24e), puis une frappe arrêtée de Mohamed Daramy (30e). Hülsmann a encore repoussé une tête de Hachem avant la pause (35e).

Les Nantais ont insisté au retour des vestiaires. Le gardien rémois a stoppé les tentatives d’Ignatius Ganago (47e) et de Saïdou Sow (48e), puis une nouvelle frappe de Ganago à l’heure de jeu. Reims a davantage menacé en fin de rencontre, mais les tirs de Jean Mambuku (76e), Youssef El Kachati (78e) et Tidiane Diarrassouba (84e) ont tous été arrêtés. Score final : 0-0.

Clermont–Red Star : Ikanga fait la différence (2-3)

Le Red Star s’est imposé à Clermont grâce notamment à un doublé de Jovany Ikanga. L’attaquant a ouvert le score dès la 7e minute sur une passe de Samuel Renel. Clermont a réagi : Luís Semedo a trouvé le poteau (14e), puis Enzo Cantero a égalisé du gauche sur un service de Rominigue Kouamé (22e).

Après la pause, Ikanga a buté deux fois sur Théo Guivarch (47e, 50e), avant de servir Damien Durand pour le deuxième but audonien sur une contre-attaque (55e). Il a ensuite inscrit son deuxième but personnel à la 68e, après une succession de tentatives repoussées ou contrées dans la surface clermontoise.

Clermont a entretenu le suspense grâce à un penalty transformé par Florian Bianchini à la 90e minute, après une faute de Matthieu Huard. Les Auvergnats n’ont toutefois pas réussi à égaliser. Le Red Star a conservé son avantage jusqu’au bout et remporté la rencontre 3-2. Une victoire qui permet aux Parisiens de se hisser en tête de la Ligue 2 avant la rencontre de l’ASSE face à Rodez. La pression est sur les Verts !