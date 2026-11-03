Le Stade de Reims poursuit sa remontée en Ligue 2. Vainqueurs de Sochaux (2-0), les Rémois ont confirmé leur série d’invincibilité et intégré le Top 5 du championnat. Une nouvelle victoire qui leur permet de mettre la pression sur les équipes de tête, dont l’ASSE. Après la rencontre, Nicolas Usaï s’est félicité des progrès défensifs de son équipe, tout en soulignant les axes d’amélioration.

Le Stade de Reims avance progressivement dans cette Ligue 2 disputée. Après avoir multiplié les matchs nuls depuis le début de saison, les Champenois avaient besoin de convertir leurs bonnes prestations en victoires. C’est désormais chose faite face à Sochaux.

Avant la rencontre, Nicolas Usaï avait déjà insisté sur cette nécessité de prendre davantage de points. Interrogé sur la possibilité de profiter du faux pas de l’ASSE à Guingamp, l’entraîneur rémois avait préféré recentrer le débat sur son équipe.

« On a fait beaucoup de matchs nuls, on a besoin de victoires pour passer ce cap des 20 points. On ne se soucie pas de ce que peut faire Saint-Étienne. L’important, c’est qu’on puisse faire tourner notre compteur. »

Un discours suivi d’effets sur le terrain.

Reims frappe rapidement face à Sochaux

Contrairement à plusieurs rencontres précédentes, les Rémois ont parfaitement lancé leur match en inscrivant deux buts dans le premier quart d’heure.

Une efficacité inhabituelle que Nicolas Usaï a appréciée.

« On n’avait pas l’habitude cette saison de mener si rapidement au score. C’était une nouveauté pour nous. On a été efficaces dans le premier quart d’heure en mettant ces deux buts. »

Le scénario a néanmoins changé après cette entame idéale. Avec deux buts d’avance, Reims a progressivement reculé, laissant davantage l’initiative à son adversaire.

« Après, sur la seconde période, on a un peu trop reculé. On a manqué un peu de maîtrise parce qu’il y avait des situations de transition qu’on aurait pu mieux exploiter. »

Malgré ces difficultés, le technicien a retenu la solidité de son équipe, capable de préserver son avantage sans véritablement subir de nombreuses occasions franches.

« On a été peut-être moins brillants que certains matchs sur le plan offensif. On a été un peu moins percutants, mais on a été dans la maîtrise défensive. »

Ligue 2 : Le SDR retrouve le Top 5

Au-delà de la prestation, ce succès permet au Stade de Reims de poursuivre sa progression au classement. Les Champenois prolongent leur série d’invincibilité tout en corrigeant un défaut qui freinait leur remontée : l’accumulation des résultats nuls.

Nicolas Usaï ne cachait pas sa satisfaction après la rencontre.

« On est dans le Top 5, je ne dis pas de bêtises. On poursuit notre série d’invincibilité. On réajuste sur le nombre de victoires, parce que dans cette série d’invincibilité, il y avait quand même pas mal de matchs nuls. »

Si Reims ne souhaite pas se focaliser sur les résultats de l’ASSE, sa remontée constitue une donnée supplémentaire dans une course aux premières places où les écarts restent susceptibles d’évoluer rapidement.

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