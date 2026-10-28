Le calendrier de Ligue 2 connaît plusieurs ajustements à l’approche des prochaines journées. Deux rencontres impliquant des concurrents de l’ASSE ont été déplacées à la demande des préfectures concernées. Reims – Sochaux et Montpellier – Metz changent ainsi de date, tandis que la diffusion de Red Star – Nancy est précisée. Des modifications qui concernent plusieurs équipes engagées dans la course aux premières places.

Alors que l’ASSE poursuit sa marche en tête de la Ligue 2, le calendrier de ses concurrents connaît quelques changements. Trois affiches des prochaines journées font l’objet de nouvelles précisions concernant leur programmation et leur diffusion télévisée.

Deux rencontres ont été déplacées à la demande des autorités préfectorales. Ces ajustements vont notamment modifier le déroulement de la 11e journée, durant laquelle les Stéphanois se déplaceront à Guingamp.

Ligue 2 : Reims – Sochaux décalé au lundi soir

Premier changement important : la rencontre entre le Stade de Reims et le FC Sochaux-Montbéliard, comptant pour la 11e journée de Ligue 2, ne se disputera finalement pas le samedi 31 octobre à 14 heures.

À la demande de la Préfecture de la Marne, le match a été reporté au lundi 2 novembre à 20h45. Il sera diffusé sur beIN SPORTS 1.

Cette modification concerne directement deux formations dont les résultats intéressent l’ASSE dans la course au haut du classement.

Les Stéphanois, qui affronteront Guingamp le samedi 31 octobre à 20 heures, connaîtront donc leur propre résultat avant celui de Reims et Sochaux.

Une situation qui pourrait faire évoluer les écarts au classement plusieurs heures après la rencontre des Verts.

Montpellier – Metz également reprogrammé

Autre modification annoncée : le duel entre Montpellier et le FC Metz, prévu dans le cadre de la 12e journée de Ligue 2.

Initialement programmée le samedi 7 novembre à 14 heures, cette rencontre est finalement avancée au vendredi 6 novembre à 20 heures, à la demande de la Préfecture de l’Hérault.

Le match sera retransmis sur beIN SPORTS 1.

Ce rendez-vous opposera deux clubs qui ambitionnent de retrouver l’élite du football français. Pour l’ASSE, son résultat constituera également une donnée à surveiller dans l’évolution du classement.

Red Star – Nancy diffusé sur beIN SPORTS 2

Enfin, la programmation télévisée de Red Star – AS Nancy-Lorraine est précisée.

Cette rencontre de la 11e journée sera diffusée le lundi 2 novembre à 20h45 sur beIN SPORTS 2, simultanément à Reims – Sochaux.

Les amateurs de Ligue 2 auront donc deux affiches à suivre en parallèle pour conclure cette journée de championnat.

Ligue 2 : Le récapitulatif des nouveaux horaires

Vendredi 6 novembre à 20h : Montpellier – Metz (12e journée), beIN SPORTS 1, initialement prévu samedi 7 novembre à 14h.

Montpellier – Metz (12e journée), beIN SPORTS 1, initialement prévu samedi 7 novembre à 14h. Lundi 2 novembre à 20h45 : Reims – Sochaux (11e journée), beIN SPORTS 1, initialement prévu samedi 31 octobre à 14h.

Reims – Sochaux (11e journée), beIN SPORTS 1, initialement prévu samedi 31 octobre à 14h. Lundi 2 novembre à 20h45 : Red Star – Nancy (11e journée), beIN SPORTS 2.

Pour l’ASSE, l’objectif immédiat reste inchangé : obtenir un résultat sur la pelouse de Guingamp avant de suivre les performances de ses concurrents. Les rencontres du lundi permettront ensuite de disposer d’une vision plus complète du classement à l’issue de la 11e journée.

Source : LFP

Ligue 2 : Résultats, dynamiques et classement après la J10