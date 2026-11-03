L’AS Nancy Lorraine poursuit son impressionnante série en Ligue 2. Vainqueurs du Red Star (4-1), les Nancéiens viennent d’enchaîner une cinquième victoire consécutive. Une dynamique qui pourrait nourrir de nouvelles ambitions. Pourtant, Oswald Tanchot refuse de s’enflammer. En conférence de presse, l’entraîneur lorrain a rappelé que le maintien restait l’objectif du club, même si son équipe peut désormais aborder les prochaines rencontres avec davantage de sérénité.

Qui aurait imaginé Nancy enchaîner cinq succès consécutifs quelques semaines plus tôt ? L’ASNL a confirmé sa montée en puissance en dominant le Red Star (4-1), au terme d’une rencontre marquée par une efficacité offensive retrouvée et une solidité collective appréciée par son entraîneur.

Pour Oswald Tanchot, cette victoire confirme une transformation progressive. Mais elle ne doit surtout pas modifier la manière dont son groupe aborde la compétition.

Nancy : cinq victoires consécutives, mais aucune euphorie

Interrogé sur cette série positive, le technicien nancéien a insisté sur le travail collectif réalisé depuis plusieurs semaines.

« Tu ne fais pas des séries comme ça s’il n’y a pas quelque chose qui se passe dans le vestiaire. Après, la série se construit progressivement, on ne regarde pas derrière. »

L’entraîneur estime que le véritable déclic remonte à une rencontre pourtant perdue contre Reims. La réaction de son équipe en seconde période avait alors constitué un premier signal encourageant.

« Moi, je pense que le rebond, ou en tout cas la bascule, elle s’est faite sur la deuxième mi-temps contre Reims, où on avait complètement changé un peu d’état d’esprit. »

Depuis, Nancy affiche un visage plus conquérant. Face au Red Star, les Lorrains ont su exploiter les espaces laissés par leur adversaire pour se montrer dangereux en transition.

« On a ce luxe de ne pas regarder le classement »

Malgré cette série de cinq victoires, Nancy n’entend pas revoir immédiatement ses ambitions à la hausse.

Interrogé sur les prochaines échéances et sur la possibilité de se rapprocher du maintien, Oswald Tanchot a tenu un discours particulièrement mesuré.

« On a ce luxe de ne pas regarder le classement. De ne pas compter nos points pour le maintien pour l’instant. Peut-être que ça arrivera. »

Une déclaration révélatrice de la philosophie actuelle de l’ASNL. Plutôt que de calculer les points nécessaires pour assurer sa place en Ligue 2, le staff préfère entretenir la dynamique et continuer à faire progresser son équipe.

La victoire contre le Red Star illustre également les progrès réalisés dans la gestion des rencontres. Malgré une avance confortable, Nancy a continué à attaquer, sans renoncer à ses exigences défensives.

« On ne veut pas tomber dans une forme de relâchement. De facilité parce que je crois que ce n’est pas dans notre mentalité. »

Un état d’esprit qui permet aujourd’hui aux Nancéiens de traverser une période particulièrement favorable. Dans 3 journées, Nancy affrontera l’ASSE à Saint-Etienne. Le rendez-vous est pris.