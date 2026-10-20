Le programme de la 10e journée de Ligue 2 a changé ce mardi. Une rencontre entre deux poursuivants des Verts a été décalée à la demande de la préfecture de l’Hérault. Ce changement donnera aux Stéphanois l’occasion de mettre la pression sur leurs concurrents.

Montpellier et le Red Star ne s’affronteront pas samedi après-midi. Leur rencontre, initialement prévue le 24 octobre à 14 heures à la Mosson, a été reportée au lundi 26 octobre à 20h45.

Dans son communiqué publié ce mardi, la LFP précise que ce changement intervient à la demande de la préfecture de l’Hérault, en accord avec beIN Sports. La diffusion reste prévue sur beIN Sports 1. Le communiqué ne détaille pas davantage les raisons de cette demande.

Cette affiche opposera le deuxième au quatrième du championnat. Montpellier compte 18 points, contre 17 pour le Red Star. Devant eux, l’ASSE occupe toujours la première place avec 22 unités.

Une occasion de s’envoler en tête de la Ligue 2 pour les Verts

Ce report change l’ordre des rencontres dans le haut du classement. Les Stéphanois recevront Nantes samedi à 20 heures à Geoffroy-Guichard. Ils auront donc terminé leur match avant que Montpellier et le Red Star entrent en scène.

En cas de victoire, les hommes d’Ian Cathro porteront provisoirement leur avance à sept points sur le MHSC et huit sur les Audoniens. Leurs deux poursuivants devront ensuite s’affronter pour tenter de réduire l’écart.

Après son succès à Rodez lundi soir, Montpellier a récupéré la deuxième place. Les Héraultais se sont imposés 3-0 à Paul-Lignon et restent à quatre longueurs des Verts. Le Red Star, de son côté, doit repartir après sa défaite face à Saint-Étienne à Bauer (0-1).

Leur confrontation fera donc forcément perdre des points à au moins l’un des deux. Un nul limiterait même leur progression à une unité chacun. Pour l’ASSE, l’intérêt est évident, à condition de faire le travail contre Nantes.

Un nouveau lundi soir pour Camara

Le changement de programmation ne devrait pas réjouir Zoumana Camara. Avant le déplacement à Rodez, l’entraîneur montpelliérain avait critiqué les matchs du lundi, notamment pour leurs conséquences sur la préparation de son équipe.

« J’ai horreur de jouer le lundi », avait-il déclaré en conférence de presse. L’ancien Stéphanois regrettait aussi de voir les autres équipes jouer durant tout le week-end avant de pouvoir disputer sa propre rencontre.

Après Rodez, Montpellier retrouvera donc ce créneau pour une deuxième journée consécutive. Avec, cette fois, un concurrent direct à recevoir et le résultat des Verts déjà connu.