Quelques jours après sa victoire contre l’ASSE, Guingamp doit prendre des décisions importantes pour son avenir. Le club breton cherche de nouveaux moyens financiers et envisage désormais un changement d’actionnaire majoritaire. Son président, Fred Le Grand, souhaite accélérer.

Le succès contre Saint-Étienne au Roudourou (3-0) a offert une belle soirée aux supporters guingampais. Il n’a toutefois pas réglé les difficultés qui occupent les dirigeants en coulisses. Pour En Avant, la question dépasse largement les résultats du week-end : il faut trouver les ressources nécessaires pour assurer la suite.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Fred Le Grand expose une situation financière fragile. L’arrivée d’un investisseur minoritaire reste possible, mais une vente du club n’est plus exclue. Le président souhaite trouver une solution avant la fin de cette saison, afin de préparer l’exercice 2027-2028.

Les droits TV ont creusé un trou dans les recettes

Guingamp subit de plein fouet la baisse des revenus audiovisuels. D’après les chiffres présentés dans l’article, les droits TV sont passés de 5 millions d’euros à 1,3 million, soit une diminution de 3,7 millions d’euros.

Dans le même temps, les infrastructures et le fonctionnement du club représentent des charges importantes. Les investissements réalisés, notamment dans le Pro Park inauguré en 2018, ont doté l’En Avant d’outils de travail solides. Mais leur financement pèse dans un environnement devenu beaucoup moins favorable.

Fred Le Grand ne décrit pas un club sanctionné par la DNCG. Il pointe plutôt les limites d’un modèle qui manque désormais de capitaux. Son constat est clair : « Notre modèle économique doit évoluer, il n’y a pas d’autre alternative pour assurer la pérennité d’EAG. »

La vente de Sohaib Naïr ne suffit plus

Le dossier concerne aussi un joueur que les supporters stéphanois connaissent bien. Pour expliquer comment Guingamp a jusqu’ici équilibré ses comptes, Fred Le Grand cite notamment les transferts de Dylan Ourega et de Sohaib Naïr, parti à l’ASSE.

Les ventes de joueurs ont donc joué un rôle important dans les finances bretonnes. Le problème est que ces recettes restent incertaines. Un mercato moins rémunérateur suffit à fragiliser l’ensemble, et le président estime que celui de l’été n’a pas été satisfaisant sur le plan économique.

Selon Ouest-France, la valeur de l’effectif a également diminué, ce qui réduit les perspectives de futures ventes. Guingamp cherche donc à moins dépendre de ces opérations pour financer son activité. Une victoire contre le leader du championnat ne change rien à cette nécessité.

Guingamp : un club évalué autour de 17 millions d’euros

Un audit a évalué Guingamp à environ 17 millions d’euros. Cette estimation a été transmise à un cabinet chargé de rechercher des investisseurs. Elle ne correspond toutefois pas à une offre de rachat déjà formulée.

La direction étudie plusieurs possibilités, en France comme à l’étranger. Fred Le Grand pose une condition : « On est ouvert à toutes propositions qu’il s’agisse d’un partenaire ou d’un acquéreur, en France ou à l’étranger, pourvu qu’il s’intéresse vraiment au club et qu’il en garantisse son identité. »

Ce changement de cap a reçu l’accord de l’assemblée générale des 140 propriétaires et du conseil d’administration réunis lundi soir. Des contacts auraient déjà été noués, mais aucun repreneur n’est annoncé à ce stade.

Les actionnaires de Guingamp vont aussi remettre au pot

Sans attendre l’issue de ces recherches, une recapitalisation a été autorisée. Elle devrait intervenir avant la fin de l’année 2026. Le groupe Le Graët s’est déjà positionné pour y participer, aux côtés des soutiens historiques du club.

Guingamp avance donc sur deux dossiers : obtenir rapidement de nouveaux fonds et trouver un investisseur pour les prochaines saisons. Après avoir fait tomber les Verts sur le terrain, les dirigeants bretons doivent désormais réussir une autre opération, essentielle à l’avenir d’En Avant.