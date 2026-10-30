La Ligue 2 peut encore bouger ce week-end. L’ASSE se rend à Guingamp pour défendre sa première place, tandis que plusieurs poursuivants affrontent des équipes du haut de tableau. Pour les Verts, cette 11e journée offre une possibilité de creuser l’écart. Encore faudra-t-il faire le travail au Roudourou.

Les trois dernières victoires ont donné de l’air aux Stéphanois. Avec 25 points après dix journées, l’ASSE compte quatre longueurs d’avance sur Montpellier et six sur Nancy. Reims suit avec 18 points, devant Pau et le Red Star, à 17.

La victoire montpelliéraine contre les Audoniens lundi soir (2-1) a toutefois rappelé que les Verts ne sont pas seuls à avancer. Le MHSC reste au contact et jouera avant eux samedi. À l’heure d’entrer sur la pelouse de Guingamp, les joueurs de Ian Cathro connaîtront donc le résultat de leur dauphin.

À Guingamp, l’ASSE doit prolonger sa série

Rodez, le Red Star, Nantes : trois victoires et aucun but encaissé depuis la reprise après la trêve internationale. Les Verts ont retrouvé de la régularité, même si les scénarios ont été différents. Contre les Canaris, il a fallu attendre la tête de Boakye à la 90e minute pour obtenir les trois points.

Au Roudourou, l’ASSE retrouvera une équipe qui vient elle aussi de gagner. Guingamp s’est imposé à Clermont (2-0), un résultat qui lui a permis de remonter à la 11e place avec 11 points. Les Bretons chercheront désormais à confirmer devant leur public.

Pour Saint-Étienne, l’enjeu est de conserver cette solidité sans dépendre d’un dénouement aussi tardif que samedi dernier. Une quatrième victoire consécutive porterait les Verts à 28 points. Elle leur garantirait aussi de conserver au moins leurs quatre longueurs d’avance sur Montpellier.

Montpellier, le Red Star et Nancy : objectif « rester au contact de l’ASSE »

Le déplacement du MHSC à Annecy mérite toute l’attention des supporters stéphanois. Les Haut-Savoyards, septièmes avec 16 points, viennent de gagner à Sochaux (3-1). Montpellier devra donc confirmer chez une équipe qui peut se rapprocher des premières places.

Les Héraultais joueront samedi à 14h, six heures avant l’ASSE. Un succès les ramènerait provisoirement à un point des Verts. Un nul ou une défaite offrirait, au contraire, une occasion supplémentaire à Saint-Étienne de prendre ses distances.

Nancy se déplacera au Red Star lundi soir. Troisièmes, les Lorrains restent sur quatre victoires consécutives. En face, les Audoniens doivent réagir après leurs défaites contre l’ASSE puis Montpellier.

Cette confrontation entre deux poursuivants signifie qu’au moins l’un d’eux abandonnera des points. Pour les Verts, c’est une raison de plus de réussir leur déplacement en Bretagne.

Reims veut gagner, Metz doit recoller

Toujours invaincu, Reims avance pourtant moins vite que les deux premiers. Avec six nuls en dix journées, les Champenois ont laissé filer des occasions, dont la dernière à Boulogne (1-1).

La réception de Sochaux doit leur permettre de reprendre leur marche en avant. Attention à la programmation : initialement prévu samedi, Reims–Sochaux a été reporté au lundi 2 novembre à 20h45, comme l’a annoncé le club sochalien.

Vendredi, Metz recevra Pau dans une autre rencontre importante pour le haut du classement. Huitièmes avec 14 points, les Messins ont besoin de réduire la distance avec les premières places. Mais les Palois restent sur quatre succès de rang et peuvent défendre leur place dans les cinq premiers.

Nantes–Clermont, déjà lourd d’enjeux en bas

La pression sera également forte dans la seconde moitié du classement de Ligue 2. Nantes, battu au Chaudron, recevra Clermont. Les deux équipes ne sont séparées que d’un point : huit pour les Canaris, sept pour les Auvergnats.

Grenoble, également à huit points, accueillera Dijon. Dernier avec six unités, Laval recevra Boulogne. Ces confrontations peuvent modifier rapidement l’ordre en bas de tableau.

Rodez tentera, de son côté, de confirmer sa victoire arrachée à Dijon (2-1) contre Dunkerque. Une rencontre qui peut permettre aux Ruthénois de rejoindre leur adversaire à douze points.

Le programme de la 11e journée

Vendredi 30 octobre à 20h

Grenoble–Dijon

Laval–Boulogne

Nantes–Clermont

Metz–Pau

Rodez–Dunkerque

Samedi 31 octobre

14h : Annecy–Montpellier

20h : Guingamp–ASSE

Lundi 2 novembre à 20h45