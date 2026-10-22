À deux jours de son déplacement à Saint-Étienne, le FC Nantes voit son projet de vente s’arrêter brutalement. Waldemar Kita a annoncé ce jeudi la fin des discussions avec Phenix Capital. Le président nantais met directement en cause les garanties apportées par le candidat à la reprise.

Le changement de propriétaire n’aura pas lieu avec Phenix Capital. Dans un communiqué publié sur le site du FC Nantes, Waldemar Kita annonce l’arrêt définitif des discussions engagées pour céder le club.

Les négociations exclusives avaient débuté le 28 septembre. Moins d’un mois plus tard, le propriétaire des Canaris ferme la porte à cette opération. Selon la direction nantaise, les garanties financières annoncées n’ont pas été apportées malgré les demandes et les délais accordés. Le dossier nécessaire à l’examen de la reprise par la DNCG n’aurait pas non plus été constitué.

La promesse de vente est ainsi devenue caduque, affirme le club. Le communiqué juge le projet « manifestement pas sérieux ».

Les inquiétudes s’accumulaient autour de la reprise

Ce dénouement intervient après plusieurs semaines de doutes. Dans notre précédent article consacré au projet de rachat, nous revenions sur les réserves des représentants du personnel et sur l’attente du dossier destiné à la DNCG.

Le comité social et économique avait rendu un avis défavorable à l’unanimité. Les interrogations portaient notamment sur la fiabilité des repreneurs et la viabilité du projet. Cet avis ne bloquait pas à lui seul l’opération, mais il témoignait de la défiance en interne.

Phenix Sport Invest, la structure dirigée par Paulo Tavares, assurait alors poursuivre les démarches pour présenter un dossier complet. La décision annoncée ce jeudi met fin à cette attente.

Waldemar Kita invoque désormais la protection du club et de ses salariés pour justifier la rupture. « Ma priorité a toujours été d’assurer la stabilité et le développement du FC Nantes », déclare-t-il. Il estime que les éléments présentés ne permettaient pas de garantir durablement l’avenir du FCN.

Nantes attendu samedi dans le Chaudron

Cette annonce tombe au milieu de la préparation du déplacement à Geoffroy-Guichard. Nantes affrontera l’ASSE samedi 24 octobre à 20h45, pour la dixième journée de Ligue 2.

Sur le terrain, les Canaris ont également besoin de réponses. Quatorzièmes avec huit points après neuf rencontres, ils restent sur une défaite à domicile contre Dunkerque. Devant à la demi-heure de jeu, ils ont finalement cédé 2-3 malgré une réduction du score en fin de rencontre.

Ils retrouveront un leader stéphanois qui vient d’enchaîner deux succès contre Rodez et le Red Star. Pour Nantes, le rendez-vous sportif reste donc exigeant. Il se préparera avec une certitude supplémentaire : la vente à Phenix Capital ne se fera pas.