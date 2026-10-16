La neuvième journée de Ligue 2 offre à l’ASSE une occasion de creuser l’écart. Mais le déplacement au Red Star peut aussi lui coûter la première place. Derrière ce duel au sommet, plusieurs rencontres pourraient redistribuer les positions dans la course à la montée.

Le championnat a repris et les écarts restent serrés en haut du classement. L’ASSE mène avec 19 points, devant le Red Star (17), Montpellier (15) et Reims (14). Nancy et Annecy suivent avec 13 unités, tandis que Dijon s’est rapproché après sa victoire contre Metz lundi soir.

Le programme du week-end met plusieurs concurrents directs face à face. Les Stéphanois joueront samedi soir à Bauer, après les rencontres de Reims, Dijon, Nancy et Annecy. Montpellier fermera la journée lundi à Rodez.

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Red Star-ASSE : cinq points d’avance ou la première place perdue

C’est l’affiche de cette neuvième journée. Samedi à 20 heures, le leader se déplace chez son dauphin, avec deux points d’écart au coup d’envoi.

Le calcul est simple : une victoire porterait l’avance stéphanoise sur le Red Star à cinq points. Un nul maintiendrait les deux longueurs actuelles. Une défaite permettrait aux Audoniens de passer devant les Verts.

L’ASSE a retrouvé la victoire contre Rodez, mais elle devra prouver qu’elle peut poursuivre la série débutée samedi dernier. Après une première période convaincante, les hommes de Cathro ont davantage subi et se sont appuyés sur Larsonneur pour conserver leur avantage. Face à une équipe qui vient de gagner à Clermont (3-2), ces passages difficiles peuvent coûter cher.

Le Red Star, lui, a une occasion de transformer son bon début de saison en prise de pouvoir. Pour Saint-Étienne, gagner à Bauer permettrait de prendre de la marge sur son poursuivant le plus proche avant la réception de Nantes.

Reims et Montpellier veulent profiter du choc pour se rapprocher de l’ASSE

Reims reçoit Dijon vendredi à 20 heures. Les Rémois restent invaincus, mais leurs cinq matchs nuls en huit journées ont freiné leur progression. Le dernier, à Nantes (0-0), a permis à Montpellier de leur passer devant.

Avec 14 points, Reims peut rejoindre provisoirement le Red Star en cas de victoire. Mais Dijon arrive avec trois succès consécutifs, dont un 4-2 contre Metz. Le DFCO compte désormais 12 points : un nouveau succès lui permettrait de dépasser son adversaire du soir.

Cette rencontre oppose donc une équipe qui perd peu à une autre qui vient de prendre neuf points sur neuf. L’ASSE surveillera le résultat avant même de rejoindre Bauer.

Montpellier jouera lundi à 20h45 à Rodez. Troisièmes avec 15 points, les Héraultais viennent de battre Grenoble (2-0). Ils connaîtront les résultats de tous leurs concurrents au moment du coup d’envoi.

En cas de succès, le MHSC atteindrait 18 points. Cela ne lui permettrait pas de dépasser l’ASSE sur cette journée, mais pourrait le rapprocher nettement de la tête si les Verts ne gagnent pas. Rodez, qui reste sur une défaite à Geoffroy-Guichard et compte sept points, a de son côté besoin de relancer sa saison.

Annecy–Nancy : une place à prendre derrière le podium

Vendredi, Annecy et Nancy s’affrontent avec le même total de 13 points. Les deux équipes viennent de gagner : les Haut-Savoyards à Dunkerque (1-0), les Nancéiens contre Guingamp (1-0).

Le vainqueur atteindra 16 points et pourra se rapprocher du podium selon les autres résultats. Un nul laisserait en revanche une occasion à Dijon, Pau ou Sochaux de revenir.

Metz doit aussi réagir. Battus 4-2 à Dijon, les Grenats sont dixièmes avec dix points. Ils recevront Sochaux samedi à 14 heures. Les Doubistes, qui comptent une unité de plus, ont déjà concédé cinq nuls. Les deux clubs ont donc besoin d’une victoire pour remonter vers les premières places.

Guingamp doit réagir, Laval joue gros

Plus bas, Guingamp recevra Pau vendredi. Après deux défaites consécutives et les tensions révélées autour de son organisation sportive, l’En Avant doit retrouver des points. Pau, huitième avec onze unités, cherchera au contraire à poursuivre sa remontée.

Nantes et Dunkerque se retrouveront samedi à 14 heures avec huit points chacun. Les Canaris, prochains adversaires de l’ASSE, peuvent se donner de l’air avant leur déplacement dans le Forez.

Enfin, Laval-Clermont oppose les deux derniers, séparés par un point. Avec cinq unités, les Mayennais peuvent quitter la dernière place s’ils gagnent. Clermont cherche toujours son premier succès, comme Boulogne, qui se déplacera à Grenoble.

Le programme de la 9e journée