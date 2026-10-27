Dunkerque pourrait connaître un changement important dans les prochains jours. Alors que la saison bat son plein, des informations venues d’Espagne et les révélations de Romain Molina jettent un froid sur la situation du club nordiste.

La fin de mercato avait déjà laissé quelques traces à Dunkerque. Albert Sánchez n’avait pas caché sa déception après les départs de plusieurs joueurs, notamment Thomas Robinet. Avant de recevoir les Verts en septembre, l’entraîneur espagnol avait publiquement regretté les mouvements dans son effectif.

Quelques semaines plus tard, une autre question se pose à l’USLD. Elle concerne cette fois le banc de touche. Et les discussions auraient déjà bien avancé.

Las Palmas se rapproche d’Albert Sánchez

Selon Atlántico Hoy, Albert Sánchez aurait trouvé un accord avec Las Palmas dès vendredi. Le club canarien envisagerait même de présenter son nouvel entraîneur ce mercredi.

Une condition reste toutefois à remplir : régler sa séparation avec Dunkerque. Le technicien est sous contrat jusqu’en juin 2027, après avoir signé pour deux saisons à l’été 2025. Son départ suppose donc un accord avec le club nordiste, notamment sur le plan financier.

Las Palmas cherche un successeur à Rubén de la Barrera, écarté le 13 octobre. Depuis, Juan Manuel Rodríguez assure l’intérim. Sánchez pourrait ainsi retrouver l’Espagne après ses expériences au sein de l’Espanyol et du FC Barcelone, puis à la tête du Barça Atlètic. À ce stade, son arrivée reste annoncée par la presse locale. Elle ne doit pas encore être considérée comme officielle.

Molina évoque un profond malaise dans le vestiaire

Des informations relayées par Romain Molina qui en rajoute sur le contexte. Le journaliste ne décrit pas seulement un entraîneur sollicité à l’étranger. Il affirme, sur X, que son départ « soulagerait une grande partie de l’effectif qui ne le supporte plus depuis des mois ».

Molina évoque des promesses non tenues et met en cause les méthodes de management du technicien. Selon son tweet, les difficultés entre Sánchez et une partie du groupe dureraient donc depuis bien avant l’approche de Las Palmas.

Dunkerque pourrait devoir repartir avec un autre entraîneur

Lors de son arrivée à Dunkerque en juillet 2025, Sánchez avait été choisi pour poursuivre le travail de Luis Castro. Le club avait notamment insisté sur son expérience auprès des jeunes et sa volonté de proposer un football offensif.

Un peu plus d’un an plus tard, l’USLD pourrait devoir organiser sa succession en pleine saison. Les discussions avec Las Palmas vont donc compter à double titre : elles doivent déterminer si le technicien peut quitter son poste et, le cas échéant, dans quelles conditions. Pour Dunkerque, un accord ouvrirait aussitôt un autre dossier : trouver celui qui prendra la suite et remettra le groupe au travail.