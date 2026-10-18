La 9e journée de Ligue 2 a encore confirmé la bonne dynamique de l’ASSE. Les Verts ont signé une précieuse victoire au Red Star (0-1) et comptent désormais cinq points d’avance sur Reims et le Red Star et six sur Nancy. Derrière, plusieurs équipes ont réalisé de belles opérations, tandis que la lutte pour le maintien reste particulièrement serrée. La journée n’est toutefois pas totalement terminée : Rodez reçoit Montpellier lundi soir.

La 9e journée de Ligue 2 a livré son lot de rebondissements. Après les cinq rencontres disputées vendredi, les trois affiches du samedi ont également redistribué les cartes. L’ASSE a notamment frappé fort en allant s’imposer sur la pelouse du Red Star. Une victoire qui permet aux Stéphanois de conforter leur première place.

Classement Ligue 2 : l’ASSE prend le large

Le principal enseignement de cette 9e journée concerne évidemment l’ASSE. Grâce à son succès 1-0 contre le Red Star, Saint-Étienne porte son total à 22 points après neuf journées. Les Verts affichent désormais sept victoires, un nul et une seule défaite. Leur différence de buts est également impressionnante, avec 22 buts marqués pour seulement 8 encaissés (+14).

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Derrière, Reims réalise une excellente opération. Les Champenois ont dominé Dijon 4-2 et occupent désormais la deuxième place avec 17 points. Le Red Star conserve également 17 unités, mais recule à la troisième place après sa défaite face aux Stéphanois.

Nancy continue également de s’accrocher au wagon de tête. Vainqueurs à Annecy (1-2), les Lorrains comptent 16 points et occupent la quatrième position. Pau complète le top 6 avec 14 unités après son succès à Guingamp.

Le classement reste donc très serré derrière l’ASSE. Montpellier, cinquième avec 15 points et un match en moins, peut encore bouleverser cette hiérarchie lundi soir.

Une 9e journée riche en buts

Cette 9e journée a également été marquée par plusieurs scénarios spectaculaires. Reims a notamment renversé Dijon pour s’imposer 4-2. Nancy a attendu la fin de rencontre pour faire la différence à Annecy, tandis que Pau a confirmé sa bonne forme avec une victoire 2-1 à Guingamp.

En bas de tableau, Boulogne-sur-Mer a décroché une victoire importante à Grenoble (0-2). Les Boulonnais prennent ainsi leurs distances avec la zone rouge. Le match entre Laval et Clermont restera comme l’un des grands moments de cette journée. Les Clermontois menaient 0-3 avant de voir les Tango revenir à 3-3. Laval reste dernier, avec six points, tandis que Clermont conserve la 16e place avec sept unités.

Samedi, Metz a dominé Sochaux (3-2), tandis que Dunkerque a créé la surprise en s’imposant à Nantes (2-3). Ces deux résultats permettent à Metz et Dunkerque de gagner du terrain dans un championnat où chaque point compte.

Le classement de Ligue 2 après 9 journées