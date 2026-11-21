Montpellier a laissé filer des points précieux à Laval ce samedi (1-0). Un but d’Aboubakary Kanté a suffi aux Tangos pour faire chuter un candidat à la montée. Un résultat qui offre une belle occasion à l’ASSE avant son déplacement à Reims.

Montpellier repart de Francis-Le Basser avec une défaite qui pèse dans la course au sommet. Face à une équipe lavalloise dernière au classement avant cette rencontre, le MHSC n’a pas trouvé la solution. Les joueurs de David Vignes ont pris l’avantage en première période, puis conservé leur avance malgré les tentatives héraultaises.

Pour Laval, battu à Geoffroy-Guichard lors de la précédente journée de championnat, cette victoire est précieuse. Pour Montpellier, le déplacement en Mayenne se transforme en occasion manquée.

Kanté frappe, Montpellier manque de précision

La rencontre avait pourtant offert des possibilités aux deux équipes. Nordan Mukiele sollicitait Maxime Hautbois dès la 13e minute, avant une tête non cadrée de Daylam Meddah sur un centre de Florian Tardieu. Dans l’autre camp, Mathys Houdayer obligeait également le gardien montpelliérain à intervenir.

Laval faisait finalement la différence à la 21e minute. Servi par Layousse Samb, Aboubakary Kanté ouvrait le score du pied droit. Les Tangos prenaient ainsi les commandes d’une rencontre dans laquelle Montpellier allait longtemps courir après l’égalisation.

Les Héraultais tentaient de réagir par Nicolas Pays. Mais sa frappe lointaine, puis sa tête sur un centre de Yanis Zouaoui, ne trouvaient pas le cadre. Laval se procurait même une nouvelle occasion avant la pause : Chafik Gourichy voyait sa tentative repoussée par Simon Ngapandouetnbu à la 39e minute.

À la mi-temps, les locaux conservaient leur avantage. Montpellier devait montrer davantage pour éviter de repartir les mains vides.

Laval résiste et reste dangereux jusqu’au bout

Zoumana Camara procédait à deux changements au retour des vestiaires. Jérémy Hatchi remplaçait Nordan Mukiele, tandis qu’Hichem Abderrebi prenait la place de Daylam Meddah.

Mais les premières grosses alertes de la seconde période étaient encore lavalloises. À la 51e minute, Ngapandouetnbu s’interposait à bout portant devant Kanté, avant une tentative contrée de Sam Sanna. Les Tangos conservaient donc la capacité de menacer Montpellier, malgré leur avance au tableau d’affichage.

Le MHSC cherchait l’ouverture, sans parvenir à concrétiser. Hatchi tentait sa chance de loin, puis Julien Laporte plaçait une tête hors cadre sur un service de Tardieu. À la 74e minute, Naoufel El Hannach trouvait le cadre, mais sa frappe était arrêtée.

Laval pouvait également compter sur l’apport de Trévis Dago, entré à la place de Kanté. L’attaquant obligeait Ngapandouetnbu à intervenir à la 76e minute, puis de nouveau dans le temps additionnel. Les Mayennais tenaient leur victoire, malgré la sortie sur blessure de Gourichy en fin de rencontre.

Un seul but aura donc suffi pour faire tomber Montpellier. Les Héraultais ont manqué de justesse dans les situations qui auraient pu leur permettre de revenir.

L’ASSE peut repousser Montpellier à sept points après cette 13ème journée de Ligue 2

Montpellier reste à 24 points, contre 28 pour l’ASSE avant son match à Reims. Les Verts disposent donc toujours de quatre longueurs d’avance sur le MHSC, avec leur rencontre de cette 13e journée encore à disputer.

Le calcul est simple pour les hommes de Ian Cathro : une victoire à Auguste-Delaune porterait leur avance sur Montpellier à sept points. Un match nul leur permettrait de compter cinq longueurs de plus que les Héraultais.

La possibilité de creuser l’écart est d’autant plus intéressante que Nancy a remporté son match contre Dijon vendredi (1-0) et rejoint provisoirement les Verts à 28 points. L’ASSE doit donc aussi répondre à la pression lorraine.

Laval a ouvert une porte aux Stéphanois. À eux de saisir cette occasion face à un autre concurrent du haut de tableau.