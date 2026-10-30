En mars dernier, le match entre Grenoble et l’ASSE avait été marqué par des incidents entre supporters en marge de la rencontre. Des violences policières avaient également été dénoncées, avec un supporter grenoblois gravement blessé. Dans un communiqué, l’ANS réclame la lumière sur cette affaire, classée sans suite en août malgré des blessures préoccupantes.

Les incidents survenus en marge de Grenoble – ASSE continuent de faire parler. Plusieurs mois après les affrontements entre supporters et les violences policières qui auraient suivi, l’Association nationale des supporters (ANS) prend la parole. Dans un communiqué publié le 28 octobre, elle condamne les débordements. Surtout, elle réclame que toute la lumière soit faite sur les faits dénoncés par un supporter.

En effet, à la mi-mars, la rencontre de Ligue 2 entre Grenoble et les Verts (0-0) avait été marquée par de violents affrontements entre supporters des deux camps. Si plusieurs blessés avaient été à déplorer, une autre affaire est venue assombrir cette journée. Des accusations de violences policières particulièrement graves avaient notamment été rapportées.

Une plainte classée sans suite, l’ANS réclame des réponses

Selon les éléments rapportés à l’époque par la presse locale et repris par l’association, un supporter du GF38 aurait reçu un coup de matraque en plein visage. Les conséquences physiques décrites sont particulièrement lourdes : pas moins de 70 points de suture, un enfoncement de la boîte crânienne, plusieurs interventions chirurgicales et 21 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

Notre association condamne toutes les violences.

Elles doivent recevoir le même traitement judiciaire individuel, quel qu’en soit l’auteur. https://t.co/mMtKnuWoto — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) October 28, 2026

Autant d’éléments qui interrogent sur les circonstances précises de cette intervention. D’après l’ANS, la plainte déposée dans cette affaire a été classée sans suite en août 2026. Le parquet général a depuis été saisi. Face à cette situation, l’association souhaite que les responsabilités puissent être établies. Elle demande aussi à ce que les faits soient examinés en toute indépendance. Elle insiste sur la nécessité que « toute la lumière soit faite » sur cette affaire.

Des actions de soutien dans les tribunes

L’ANS annonce également des actions de soutien qui doivent débuter dans les tribunes dès ce week-end. Une manière de maintenir l’attention sur cette affaire et de réclamer des réponses. Si les violences entre supporters sont condamnées par l’association, celle-ci entend également que les accusations visant les forces de l’ordre puissent être traitées avec toute la rigueur nécessaire. L’enjeu est désormais judiciaire, avec une attente forte autour des suites données à cette affaire.