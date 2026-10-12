C’est un coup dur pour Le FC Metz. Le club mosellan vient d’officialiser la grave blessure de son milieu de terrain Nampalys Mendy. Le joueur est victime d’une rupture du tendon quadricipital du genou gauche.

L’annonce est tombée ce jeudi. L’ancien joueur du RC Lens et de Leicester souffre d’une rupture du tendon quadricipital. Une blessure particulièrement lourde qui va l’éloigner des terrains de longs mois.

Nampalys Mendy : Un cadre d’expérience blessé

Arrivé cet été pour encadrer le vestiaire grenat, l’international sénégalais de 34 ans représentait un atout précieux. Utilisé lors de six des sept premières journées de championnat avec notamment une titularisation face à Annecy , Nampalys Mendy était un atout essentiel pour maitriser les fins de rencontres.

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Resté sur le banc lors du choc très accroché face à l’ASSE (2-2), Mendy ne reverra pas les terrains de sitôt. Le FC Metz perd l’un de ses cadres les plus chevronnés au moment où le groupe cherche encore le bon rythme.

Un FC Metz qui peine à lancer sa saison

Cette tuile médicale intervient dans un contexte sportif mitigé pour les Mosellans. Candidats déclarés au haut de tableau, les Grenats pointent à une modeste 5e place avec 10 points au compteur (2 victoires, 4 nuls, 1 défaite). Déjà distancés de six longueurs par le leader stéphanois (16 pts), les hommes de Grégory Proment (successeur de Luc Holtz parti durant la trêve internationale) manquent de régularité.

Pourtant, le championnat avait idéalement débuté par un succès contre Guingamp (2-1). La suite s’est avérée plus poussive avec une série de matchs nuls à Grenoble (0-0), contre Laval (1-1) et à Annecy (1-1). La large victoire contre Rodez (4-1) laissait espérer un déclic, vite freiné par le revers concédé sur la pelouse du Red Star (1-0).

Un casse-tête au milieu

Sans son régulateur d’expérience, le staff messin va devoir réorganiser tout son entrejeu. L’absence de Mendy prive la formation mosellane de sa principale tour de contrôle. Les Grenats devront réagir rapidement pour ne pas laisser s’échapper la tête du championnat. Cependant, il est intéressant de noter que malgré ses 6 apparitions, Nampalys Mendy n’a disputé que 133 minutes sous le maillot de Metz.