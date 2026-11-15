La Coupe de France a réservé son lot de surprises aux clubs de Ligue 2. Si l’ASSE et Laval ont décroché leur qualification, le FC Metz a connu une élimination inattendue. Retour sur les résultats de ce tour, marqué par des fortunes diverses pour les pensionnaires de deuxième division.

Les clubs de Ligue 2 engagés dans ce tour de Coupe de France n’ont pas tous connu la même réussite. Saint-Étienne et Laval ont assuré l’essentiel en s’imposant à l’extérieur. Le Red Star a également décroché son billet pour la suite de la compétition. En revanche, Metz a chuté face à Kellermann. Une élimination qui constitue la principale surprise parmi les résultats de ce dimanche.

L’ASSE et Laval assurent leur qualification

L’AS Saint-Étienne poursuit son aventure en Coupe de France. Opposés au GFA, les Verts se sont imposés sur le score de 2-1.

Une victoire sur la plus petite des marges qui permet aux Stéphanois de poursuivre leur parcours. L’essentiel est assuré pour les hommes d’Ian Cathro, qui évitent une élimination prématurée.

Dans une compétition où les surprises sont nombreuses, franchir les tours reste la priorité. Les Verts ont rempli leur mission, même si le score témoigne d’une rencontre serrée.

De son côté, le Stade Lavallois a également dû batailler pour obtenir sa qualification. En déplacement sur la pelouse de Saint-Renan, les Mayennais se sont imposés 2-1.

Comme Saint-Étienne, Laval a donc fait respecter la hiérarchie sans parvenir à se mettre totalement à l’abri au tableau d’affichage.

Deux qualifications importantes pour des formations de Ligue 2 qui pourront désormais se concentrer sur la suite de leur parcours dans cette compétition.

Le Red Star a également répondu présent. Opposé au Paris 13 Atletico, le club audonien s’est imposé 2-0. Une victoire plus confortable qui lui permet de rejoindre les équipes qualifiées.

Ces trois formations ont ainsi évité le piège de la Coupe de France. Un objectif qui n’a pas été atteint par tous les clubs de deuxième division.

Coupe de France : Metz éliminé, la grosse surprise

C’est le résultat le plus marquant concernant les clubs de Ligue 2 dans cette liste.

Le FC Metz a été battu 1-0 par Kellermann. Une défaite qui met un terme à son parcours en Coupe de France.

Sur le papier, les Messins abordaient cette confrontation avec un statut de favori. Mais la Coupe de France réserve régulièrement ce type de scénario. Un adversaire moins réputé parvient à faire tomber une formation évoluant plusieurs divisions au-dessus.

Cette élimination contraste avec les qualifications obtenues par Saint-Étienne, Laval et le Red Star.

Elle rappelle surtout qu’aucun club professionnel ne peut considérer son billet pour le tour suivant comme acquis.

D’autres rencontres ont également offert des surprises ou des scénarios particulièrement disputés. Le FC 2 Rives 82 a dominé Trélissac (2-1), tandis que Marseille Endoume a pris le dessus sur Toulon (2-1).

Le RC Chambéry a éliminé Niort à l’issue des tirs au but, après un match nul 2-2 et une séance remportée 4-3.

Ces résultats illustrent les difficultés que peuvent rencontrer les équipes favorites dans cette compétition.

Tous les résultats du dimanche 15 novembre

Voici le récapitulatif complet des rencontres :