L’ASSE impressionne ses adversaires. Avant de recevoir les Verts pour la 11e journée de Ligue 2, Sylvain Ripoll n’a pas caché son admiration pour l’équipe dirigée par Ian Cathro. L’entraîneur de l’En Avant Guingamp décrit une formation presque au niveau de la Ligue 1, capable de maîtriser tous les aspects du jeu. Il va même jusqu’à comparer Saint-Étienne à un véritable bulldozer.

Leader de Ligue 2 avec 25 points après dix journées, l’AS Saint-Étienne suscite le respect de ses adversaires. À la veille de la réception des Stéphanois, Sylvain Ripoll a livré une analyse élogieuse du collectif construit par Ian Cathro.

Pour l’entraîneur guingampais, le défi qui attend son équipe est immense. Il faudra non seulement résister à la qualité technique des Verts, mais également parvenir à leur poser des problèmes avec le ballon.

ASSE : « Pas loin d’une équipe de Ligue 1 »

Sylvain Ripoll a d’abord insisté sur la capacité des Stéphanois à confisquer le ballon et à faire souffrir leurs adversaires.

« C’est une équipe à qui vous ne pouvez pas laisser le ballon. Ils l’utilisent tellement bien qu’à un moment donné, ils vont vous faire mal. »

Pour rivaliser, Guingamp devra donc réussir à exister offensivement tout en affichant une grande rigueur défensive.

« Il faut avoir l’envie de leur poser des problèmes avec le ballon et se donner des temps de récupération plus conséquents. Et en même temps, il faut très bien défendre, car vous n’avez pas le choix puisqu’ils vous posent énormément de problèmes. »

Mais c’est surtout la maturité collective de l’ASSE qui impressionne le technicien breton.

« Ils ont une maturité dans le jeu qu’il n’y a pas dans notre division, en fait. Rarement. On n’est pas loin d’une équipe de Ligue 1 qui joue en Ligue 2. Et ça se sent dans la gestion des rythmes. »

Un compliment particulièrement fort pour une formation qui cherche précisément à retrouver l’élite du football français.

ASSE : Les Verts ne peuvent pas laisser passer une occasion pareille

« C’est un bulldozer qui avance sur la division »

Selon Sylvain Ripoll, la force de Saint-Étienne réside dans sa capacité à répondre à différentes situations. Les Verts savent aussi bien accélérer en transition que s’installer durablement dans le camp adverse.

« C’est aussi une équipe qui peut s’appuyer sur les fulgurances individuelles. Elle maîtrise tous les compartiments du jeu. Elle est capable d’aspirer son adversaire s’il le faut et d’aller très vite vers l’avant. Mais elle est aussi capable de s’installer très haut et de trouver des décalages. »

L’entraîneur guingampais estime également que l’effectif stéphanois a franchi un cap par rapport à la saison précédente.

« Cette année, l’ASSE est bien plus complète et solide. La saison dernière, elle avait aussi ces individualités pour la porter. Mais aujourd’hui, à l’image du recrutement de Sohaib Naïr, ils sont allés chercher des joueurs pour densifier ce qu’ils avaient déjà. »

Ripoll cite notamment Augustine Boakye, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, toujours présents dans l’effectif, auxquels se sont ajoutés des renforts capables de rendre l’équipe plus régulière.

« Ils ont ramené des joueurs qui complètent l’ensemble et rendent l’ensemble plus solide et constant. C’est un bulldozer qui avance sur la division. »

Guingamp veut éviter de subir face aux Verts

Malgré ce constat, Sylvain Ripoll n’entend pas présenter son équipe comme une victime annoncée. L’objectif sera de perturber le jeu stéphanois et de limiter les longues séquences défensives.

« C’est une équipe redoutable. Il faudra qu’on soit bons partout pour rivaliser. C’est un large programme, mais tellement intéressant. On aura envie d’exister et de subir le moins possible, même si parfois on n’aura pas le choix. Il faudra les contrarier avec nos qualités. »

Le technicien a également retenu la capacité des Verts à gagner sans nécessairement dominer l’ensemble d’une rencontre, comme lors du déplacement au Red Star.

« Au Red Star, ils ont moins de maîtrise, mais ils sont devant et ils peuvent subir le jeu sans concéder des occasions. Ils avancent avec beaucoup de certitudes en Ligue 2. »

Des propos qui témoignent du statut pris par l’ASSE dans ce championnat. Désormais, les adversaires stéphanois ne se contentent plus de surveiller les individualités : ils redoutent aussi la solidité et la maturité de l’ensemble.

Reste aux hommes d’Ian Cathro à confirmer cette réputation sur la pelouse du Roudourou, face à une équipe guingampaise bien décidée à ne pas subir les événements.