Toujours invaincu en Ligue 2, le Stade de Reims ne compte pas se satisfaire de sa solidité. Avant la réception de Dijon, Nicolas Usaï a affiché ses ambitions : les Rémois doivent désormais transformer leurs matchs nuls en victoires pour rester au contact de l’ASSE et du Red Star. Le technicien champenois a également évoqué les difficultés de son équipe à domicile et la nécessité de franchir un cap. Une déclaration qui en dit long sur la concurrence dans la course à la montée.

L’ASSE s’apprête à vivre un déplacement particulièrement important sur la pelouse du Red Star, samedi soir. Une confrontation directe entre deux formations installées aux premières places du championnat. Mais derrière ce duel, d’autres prétendants comptent bien profiter des prochaines journées pour se rapprocher. C’est notamment le cas du Stade de Reims.

Avant la réception de Dijon, Nicolas Usaï s’est exprimé en conférence de presse. L’entraîneur rémois a reconnu que son équipe devait désormais accélérer pour ne pas se laisser distancer.

Ligue 2 : le Stade de Reims veut rester au contact de l’ASSE

Le Stade de Reims présente une particularité intéressante depuis le début de saison : les Champenois n’ont toujours pas connu la défaite. Une invincibilité qui témoigne d’une certaine solidité, mais qui ne suffit pas à satisfaire Nicolas Usaï.

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« On met en avant le fait qu’on soit encore invaincus. C’est très bien parce que ça prouve que l’équipe a du caractère. Collectivement, c’est très bien, mais on a aussi besoin de victoires. On ne peut pas se contenter de faire des matchs nuls. »

Le technicien rémois sait que le championnat est particulièrement serré et que les écarts peuvent rapidement évoluer. Interrogé sur le déplacement de Saint-Étienne au Red Star et les confrontations à venir entre concurrents directs, il n’a pas caché ses intentions.

« Oui, il faut rester au contact. Mais pour ça, il faut gagner, tout simplement, et faire en sorte de se créer des occasions, de se créer des situations. »

Un message clair. Pendant que les deux premiers vont s’affronter, Reims entend profiter de la réception de Dijon pour avancer au classement.

ASSE : Le Stade de Reims récupère un renfort de poids

Nicolas Usaï pointe les difficultés du Stade de Reims

Si les Rémois restent invaincus, leurs performances à domicile n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Nicolas Usaï a notamment identifié un problème dans les entames de rencontre.

« À domicile, il faut faire des entames où l’on est encore plus proactifs, où l’on n’est pas dans la réaction, mais dans la volonté de mettre notre jeu en place. »

L’entraîneur souhaite voir son équipe imposer davantage son rythme dès les premières minutes, sans perdre son équilibre défensif.

« L’idée, c’est de garder cet équilibre, d’être solides, mais aussi d’avoir la volonté de démarrer les matchs comme on a pu démarrer certaines secondes périodes contre Montpellier, Dunkerque ou Annecy. »

Une problématique qui fait écho à celle rencontrée par l’ASSE, régulièrement confrontée à des variations de niveau au cours d’une même rencontre. Pour Reims, l’objectif sera donc de transformer une régularité défensive en résultats plus convaincants.

Dijon, un adversaire qui inquiète déjà Reims

La réception de Dijon ne s’annonce toutefois pas simple. Le promu reste sur trois victoires consécutives, dont un succès spectaculaire contre Metz (4-2). Une dynamique qui n’a pas échappé à Nicolas Usaï.

« Ils ont fait un très, très bon match contre Metz, où ils ont créé beaucoup d’occasions. Ils auraient même pu se mettre à l’abri avant. Ils ont maîtrisé les débats, ils ont mis beaucoup d’intensité, beaucoup de verticalité. »

Le technicien insiste également sur la qualité du jeu proposé par les Dijonnais.

« C’est une équipe très joueuse, qui se projette vite vers l’avant. […] C’est donc une équipe en pleine confiance, une équipe qui fait du jeu, qui marque beaucoup de buts. »

Un avertissement qui confirme que la hiérarchie de cette Ligue 2 reste loin d’être figée.

L’ASSE et le Red Star sous pression ?

Le calendrier pourrait provoquer de nouveaux mouvements en tête du championnat. L’ASSE et le Red Star vont s’affronter directement, tandis que Reims tentera de poursuivre son invincibilité face à Dijon.

Pour les Champenois, l’enjeu est double : continuer à engranger des points et prouver qu’ils peuvent transformer leur solidité en véritable dynamique de victoires.

Nicolas Usaï refuse toutefois de hiérarchiser les adversaires en fonction de leur statut.

« Qu’on joue une équipe prétendante à la montée ou une équipe qui vient de monter dans notre division, il faut faire en sorte d’être au maximum de nos possibilités. »

La course à la montée promet donc de rester particulièrement disputée.

L’ASSE a l’occasion de frapper un grand coup au Red Star. Mais derrière les Verts, le Stade de Reims n’a aucune intention de décrocher. Nicolas Usaï l’a clairement annoncé : pour rester dans la course, il faut désormais gagner.