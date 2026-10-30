Le FC Nantes prépare la réception de Clermont, mais Grégory Poirier revient encore sur la défaite à Geoffroy-Guichard. Cinq jours après le but décisif d’Augustine Boakye, l’entraîneur nantais maintient son analyse. Il attend toutefois davantage de ses joueurs pour inverser la tendance.

Le prochain adversaire s’appelle Clermont. Pourtant, jeudi, l’ASSE est revenue à plusieurs reprises dans la conférence de presse de Grégory Poirier. Le technicien nantais garde des regrets après la défaite concédée dans les dernières minutes au Chaudron, samedi dernier (1-0).

Sur le contenu, son jugement n’a pas changé. Il considère toujours que ses joueurs ont livré la prestation attendue face au leader : « Je pense qu’on fait un super match à Saint-Étienne, on ne peut rien nous reprocher. »

Poirier insiste sur la réussite de l’ASSE

L’entraîneur oppose les dynamiques des deux formations. Ses Canaris ont affronté « une équipe avec une grosse réussite », tandis qu’eux ont manqué d’efficacité pour faire basculer la rencontre.

Ce discours va dans le sens de ses premières réactions après ASSE–Nantes. Au coup de sifflet final, Poirier avait déjà défendu ses joueurs et regretté les occasions manquées. Cinq jours plus tard, il refuse néanmoins de s’arrêter à la malchance.

« Soit vous pleurez et vous dites que vous n’avez pas de chance », expose-t-il, avant de défendre une autre réponse : « Soit vous essayez de continuer de progresser, d’aller chercher un peu plus chez chacun, chez chaque joueur. » Le staff doit lui aussi chercher des solutions, précise le coach nantais.

Poirier veut conserver le contenu du match à Saint-Étienne, mais changer son issue. Il cite les prestations contre Reims et l’ASSE comme des références à reproduire. À l’inverse, la rencontre contre Dunkerque reste le raté qu’il ne veut plus revoir.

Un plan précis pour gêner les Verts

Son retour sur la rencontre éclaire aussi les difficultés des hommes d’Ian Cathro. Le bloc compact nantais répondait à une consigne claire : limiter les espaces dans lesquels les Stéphanois aiment combiner.

« Je pense que dans l’organisation, on a fait un très bon match contre Saint-Étienne, avec une configuration particulière », explique Poirier. Il ajoute : « C’est contre une équipe à qui il ne fallait pas donner beaucoup d’espace. »

Les Verts ont longtemps cherché une ouverture face à cette organisation. Ils l’ont finalement trouvée sur l’action initiée par Kévin Pedro, prolongée par le centre de Mahmoud Jaber pour la tête d’Augustine Boakye.

Mais le technicien nantais ne résume pas cette défaite au seul but encaissé. Il revient également sur les situations que son équipe n’a pas exploitées : « Le regret que je peux avoir contre Saint-Étienne, c’est qu’on n’a pas cadré. On a eu des grosses, grosses occasions. »

Nantes a eu des possibilités pour prendre les devants. L’ASSE a su faire la différence dans les dernières minutes. Au-delà du constat sur la réussite, c’est cette efficacité dans les deux surfaces que Poirier souhaite retrouver.

Le dénouement du Chaudron laisse des regrets

Interrogé sur la baisse de régime de son équipe dans les dix dernières minutes, l’entraîneur évoque aussi un travail mental. Ses joueurs doivent parvenir à rester constants jusqu’au bout, malgré les efforts accumulés : « Ça fait partie des enjeux de tenir et de valider les scores, même quand on est un peu fatigué. »

À Geoffroy-Guichard, les Canaris n’ont pas réussi à préserver le nul. Les Stéphanois ont continué à pousser et ont décroché leur troisième victoire consécutive.

Avant Clermont, Poirier attend donc le même engagement, avec une autre récompense. « On doit être là au rendez-vous demain à 20h. De la première à la dernière minute », insiste-t-il. La référence reste bien celle du Chaudron : « Un investissement sans faille, comme ça a été contre Saint-Étienne. »