L’ASSE retrouvera la Ligue 2 le samedi 10 octobre avec la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard. Leader après sept journées, le club stéphanois accueillera un RAF actuellement 14e du championnat. À huits jours du déplacement dans le Forez, les Ruthénois doivent surtout composer avec des conditions d’entraînement particulièrement difficiles. L’état des pelouses de leur centre pose sérieusement question.

La trêve internationale doit permettre aux clubs de Ligue 2 de préparer au mieux la reprise du championnat. À Rodez, cette période de travail se déroule pourtant dans des conditions loin d’être idéales.

Les images des terrains d’entraînement du RAF sont particulièrement parlantes. La pelouse apparaît très dégradée par endroits et offre des conditions compliquées pour le travail quotidien des joueurs. Une problématique qui ne date pas d’hier

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À Rodez, Santini « croise les doigts » avant les entraînements

Selon des propos relayés par Centre Aveyron, Didier Santini avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a environ un mois. L’entraîneur ruthénois ne cachait alors pas son inquiétude concernant les conséquences potentielles de l’état des terrains sur ses joueurs.

« Avant chaque entraînement, je croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de blessé. »

Une déclaration qui traduit les difficultés rencontrées par le staff du RAF au quotidien.

La situation semble d’autant plus complexe qu’une rénovation complète des pelouses nécessiterait des travaux importants. Fabrice Raynal, élu de la Ville en charge des sports, indique que celles-ci n’ont pas été entièrement refaites depuis plus de 25 ans. Le montant nécessaire pour intervenir serait estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

En attendant une éventuelle rénovation, Didier Santini et ses joueurs doivent donc continuer à travailler dans ces conditions.

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Rodez prépare son déplacement chez le leader de Ligue 2

Le timing n’est pas idéal puisque Rodez se prépare notamment à un déplacement particulièrement relevé dans le Forez.

Après sept journées, l’ASSE occupe la tête de la Ligue 2 avec 16 points, grâce à cinq victoires, un nul et une défaite. Les Verts possèdent deux longueurs d’avance sur le Red Star et trois sur Reims.

Rodez connaît un début de championnat plus délicat. Le RAF pointe au 14e rang avec 7 points, après deux victoires, un nul et quatre défaites. Les Aveyronnais ont déjà encaissé 16 buts, soit plus de deux par rencontre en moyenne.

Les deux équipes disposent encore de plusieurs jours pour préparer leurs retrouvailles avec le championnat. Saint-Étienne disputera notamment un match amical face au FC Sion ce vendredi afin de maintenir du rythme durant la coupure.

Rodez devra de son côté composer avec une problématique beaucoup plus terre à terre : réussir à préparer dans les meilleures conditions possibles son déplacement chez le leader malgré des terrains d’entraînement qui inquiètent jusqu’à son propre entraîneur.

Le rendez-vous entre l’ASSE et Rodez est programmé samedi 10 octobre à 20 heures à Geoffroy-Guichard, où plus de 30 000 places ont déjà trouvé preneur.