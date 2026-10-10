ASSE – Rodez : À la veille de son déplacement à Geoffroy-Guichard, Rodez retrouve des forces. La trêve internationale a permis au club aveyronnais de récupérer plusieurs joueurs, dont son gardien Quentin Braat et le défenseur Mohamed Sylla. Selon Centre Presse, un seul élément devrait manquer à l’appel samedi soir face à l’ASSE. Une excellente nouvelle pour les Ruthénois, qui espèrent créer la surprise dans le Chaudron.

L’ASSE va retrouver la Ligue 2 ce samedi 10 octobre à 20 heures, après trois semaines sans compétition officielle. Les Verts accueilleront Rodez à Geoffroy-Guichard avec l’ambition de reprendre leur marche en avant.

Mais leur adversaire a lui aussi profité de cette longue coupure. Alors que plusieurs joueurs étaient indisponibles ces dernières semaines, le RAF a pu reconstituer une grande partie de son effectif.

Selon les informations de Centre Presse publiées ce jeudi 8 octobre, un seul joueur reste actuellement indisponible dans les rangs ruthénois.

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ASSE – Rodez : Quentin Braat de retour dans les cages ?

C’est probablement l’information la plus importante pour le RAF. Quentin Braat est de nouveau disponible après sa blessure au mollet.

Le gardien ruthénois, particulièrement performant la saison dernière, avait manqué plusieurs rencontres en raison de ce problème physique. Son absence constituait un handicap pour une équipe ayant rencontré des difficultés défensives depuis le début du championnat.

Braat a notamment retrouvé les terrains lors du match amical disputé contre l’Inter Escaldes pendant la trêve internationale.

Toutefois, son retour dans le onze de départ n’est pas encore totalement acquis. Le portier a été préservé des séances collectives de mercredi et jeudi, selon Centre Presse.

Sa présence dans le groupe représente déjà une bonne nouvelle pour Rodez. Reste à savoir si le staff décidera de le titulariser face aux attaquants stéphanois.

Mohamed Sylla également disponible pour défier l’ASSE

Autre retour important : Mohamed Sylla peut désormais prétendre à une place dans le groupe ruthénois.

Arrivé cet été en provenance de Bourg-en-Bresse, le défenseur central avait dû observer une période de réathlétisation après son transfert. Une situation qui l’avait empêché de faire ses premiers pas officiels avec le RAF.

Cette fois, le joueur est annoncé apte.

Le déplacement à Saint-Étienne pourrait donc lui permettre de connaître sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Une solution supplémentaire pour le secteur défensif de Rodez, particulièrement sollicité depuis le début de saison.

Un seul absent pour Rodez avant Geoffroy-Guichard

Le tableau médical s’est considérablement éclairci du côté de l’Aveyron.

D’après Centre Presse, seul Hermann Tebily demeure indisponible. L’attaquant poursuit sa reprise après une rupture des ligaments croisés d’un genou. Son retour à la compétition nécessite encore de la patience.

Pour le reste, l’ensemble des joueurs est annoncé apte pour le déplacement dans le Forez.

Une situation presque idéale pour Rodez, qui pourra aborder cette rencontre avec de nombreuses solutions.

ASSE – Rodez : Un adversaire renforcé pour les Verts

Cette nouvelle ne sera pas anodine pour Ian Cathro. Pendant que le technicien stéphanois doit gérer le retour progressif de ses nombreux internationaux, Rodez a pu profiter de la trêve pour récupérer plusieurs éléments.

Le RAF arrive donc dans le Chaudron avec un effectif quasiment complet et deux renforts potentiels dans son secteur défensif.

L’ASSE devra se méfier d’une équipe ruthénoise qui pourrait présenter un visage différent de celui affiché avant la trêve. Et si Quentin Braat retrouve immédiatement son niveau, les attaquants stéphanois pourraient avoir un obstacle supplémentaire à franchir samedi soir.