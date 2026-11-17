Le Stade de Reims accueillera l’ASSE ce samedi 21 novembre (20h) pour un choc important de Ligue 2. Mais les Champenois ne traversent pas leur période la plus convaincante. Après une première défaite à Grenoble en championnat, les hommes de Nicolas Usaï ont éprouvé toutes les peines du monde à éliminer Tourcoing, pensionnaire de Régional 1, au septième tour de Coupe de France. Une qualification obtenue dans les dernières minutes (1-0), dont les Rémois préfèrent retenir l’essentiel.

À quelques jours de retrouver les Verts, le Stade de Reims n’a pas rassuré ses supporters. Opposés à Tourcoing, une formation évoluant plusieurs divisions en dessous, les Champenois ont longtemps été incapables de faire la différence.

Il a fallu attendre les dernières minutes et un but du défenseur Jean-Philippe Célestin pour éviter une séance de tirs au but.

ASSE : Reims souffre face à une Régional 1

Après la rencontre, Nicolas Usaï n’a pas cherché à masquer les difficultés de son équipe. L’entraîneur rémois savait que ce déplacement pouvait réserver des complications.

« On savait que ça allait être très difficile. »

Le technicien regrette notamment le manque de danger créé sur les côtés, alors que son plan initial reposait sur les centres.

« Il a fallu attendre notre dernier corner pour enfin ouvrir le score. »

Malgré une prestation laborieuse, il préfère retenir la qualification et le retour à la compétition de plusieurs joueurs.

« Mais l’essentiel est là. »

Une qualification qui satisfait les Rémois

Le discours était similaire chez les joueurs. Edin Omeragic, gardien du Stade de Reims, a évoqué les conditions de jeu difficiles et la nécessité de rester concentré jusqu’au bout.

« On a su rester professionnel en se donnant à fond jusqu’au bout. »

Unique buteur de la rencontre, Jean-Philippe Célestin a quant à lui insisté sur la patience nécessaire pour venir à bout d’une formation tourquennoise particulièrement compacte.

« Il fallait être patient, pas se précipiter. »

Le défenseur a également savouré son premier but avec l’équipe professionnelle, décisif pour la qualification de son club.

Reims devra montrer autre chose face à l’ASSE

Cette qualification étriquée intervient après un premier coup d’arrêt en championnat. Battu à Grenoble lors de la douzième journée, Reims reste donc sur deux prestations qui interrogent.

Les Champenois ont certes validé leur billet pour le huitième tour de Coupe de France, mais ils n’ont pas dissipé tous les doutes concernant leur efficacité offensive.

Pour Reims, quatrième de Ligue 2 avec 21 points après douze journées, la réception du leader stéphanois représente une occasion idéale de rebondir.

Mais face à une ASSE qui compte sept points d’avance, les hommes de Nicolas Usaï devront proposer davantage que ce qu’ils ont montré à Tourcoing. L’ASSE également. Samedi soir, le niveau d’exigence sera tout autre.

Source : L’Union