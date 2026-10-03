La trêve internationale permet aux clubs de Ligue 2 de préparer la suite de la saison. Concurrent de l’ASSE dans la course aux premières places, le Stade de Reims profite de cette coupure pour récupérer progressivement l’un de ses attaquants. Éloigné des terrains depuis mars, Hafiz Umar Ibrahim vient de franchir une étape importante dans son retour.

Les prochaines semaines pourraient permettre au Stade de Reims de disposer d’une solution offensive supplémentaire. Gravement touché à un genou au printemps dernier, Hafiz Umar Ibrahim poursuit son long chemin vers un retour à la compétition.

Comme le rapporte L’Union, l’attaquant nigérian de 20 ans a retrouvé les terrains d’entraînement du centre de vie Raymond-Kopa ce mercredi. Une avancée importante après plusieurs mois loin des pelouses.

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Ibrahim retrouve le terrain du Stade de Reims

Victime d’une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Hafiz Umar Ibrahim n’a évidemment pas encore réintégré les séances collectives. Il poursuit pour le moment un programme individualisé.

Ce mercredi, l’attaquant a travaillé en compagnie de Joseph Okumu. Le défenseur rémois poursuit lui aussi sa réathlétisation après une blessure musculaire contractée durant l’été. Les deux joueurs ont effectué une trentaine de minutes d’exercices, avec et sans ballon, avant de poursuivre leur programme à l’intérieur.

Il faudra donc encore patienter avant de revoir Ibrahim en compétition. Fin août, Nicolas Usaï avait néanmoins donné une première indication concernant son possible retour. L’entraîneur rémois évoquait alors une reprise « d’ici au mois de novembre ».

Le calendrier semble donc pour l’instant cohérent avec cette perspective, même si aucune date précise de retour à la compétition n’est annoncée.

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Un attaquant supplémentaire dans la course avec l’ASSE ?

Pour Reims, retrouver progressivement Hafiz Umar Ibrahim constitue une bonne nouvelle dans une saison où les Champenois entendent jouer les premiers rôles. Son retour pourrait offrir une option supplémentaire au secteur offensif dans les prochaines semaines.

Une évolution qui intéresse directement l’ASSE. Stéphanois et Rémois font partie des équipes engagées dans une Ligue 2 où les écarts peuvent rapidement se resserrer. La profondeur des effectifs et la capacité à récupérer des joueurs importants au fil de la saison pourraient donc peser.

Tout n’est toutefois pas positif du côté de l’infirmerie champenoise. Youssef El Kachati, touché à un genou et déjà absent lors du dernier match avant la trêve, n’a pas participé à la séance publique de mercredi. Le gardien habituellement titulaire Tom Ritzy Hülsmann a, lui, effectué une partie de son travail à l’écart du groupe.

Le Stade de Reims poursuivra sa préparation ce vendredi avec une rencontre amicale face à Anderlecht, disputée à huis clos en Belgique. Ibrahim n’en est pas encore à ce stade. Mais après six mois d’absence, son retour sur les terrains d’entraînement constitue déjà une étape significative.

Source : L’Union