L’ASSE retrouvera prochainement le Stade de Reims en Ligue 2. Mais les Champenois aborderont ce rendez-vous après un coup d’arrêt. Invaincus jusqu’ici en championnat, les hommes de Nicolas Usaï ont chuté sur la pelouse de Grenoble, pourtant lanterne rouge avant la rencontre. Une défaite qui a provoqué la déception chez l’entraîneur rémois, conscient des insuffisances affichées par son équipe.

La série d’invincibilité du Stade de Reims a pris fin dans les Alpes. Opposés à une équipe grenobloise qui restait sur quatre défaites consécutives, les Champenois n’ont pas réussi à prolonger leur dynamique positive.

Malgré un doublé de Yaya Fofana, Reims a constamment couru après le score. Une rencontre frustrante pour Nicolas Usaï, qui n’a pas cherché d’excuses.

ASSE : Reims chute malgré une nette domination

Le scénario de cette rencontre laisse des regrets aux Rémois. Selon les statistiques avancées par leur entraîneur, les Champenois ont monopolisé le ballon sans parvenir à faire la différence.

« On a 70 % de possession de balle, on frappe 16 fois au but, mais sur leurs rares occasions, ils ont été cliniques. »

Une inefficacité d’autant plus frustrante que Reims avait réussi à revenir deux fois au score.

Mais Nicolas Usaï regrette surtout l’attitude affichée par ses joueurs dès les premières minutes.

« On n’a pas mis de rythme, on était apathiques. »

Face à un adversaire en difficulté, l’entraîneur attendait une entame beaucoup plus ambitieuse. Au lieu de cela, Grenoble a su profiter des espaces et des erreurs champenoises.

Le technicien reconnaît également que son équipe avait été prévenue du danger.

« On savait qu’il y aurait une réaction d’orgueil de cette équipe qui restait sur quatre défaites. »

Une première défaite qui interpelle Nicolas Usaï

Au-delà du résultat, cette rencontre constitue un test pour un effectif rémois encore jeune. Les Champenois doivent désormais apprendre à gérer un revers.

« C’est notre première défaite ce soir et ce sont toujours des moments un peu douloureux. »

Nicolas Usaï estime que son équipe n’a pas affiché les qualités nécessaires pour s’imposer.

« Ce soir, on n’a pas mis les ingrédients nécessaires pour prendre les trois points. »

Pour autant, l’entraîneur rémois refuse de dramatiser. Il attend désormais une réponse collective de ses joueurs.

« C’est notre réaction qui va être importante maintenant. »

Reims devra réagir face à l’ASSE

Ce revers intervient à un moment particulier puisque Reims doit prochainement retrouver l’ASSE en L2.

Les Stéphanois devront également se méfier d’une réaction d’orgueil. Reims possède des qualités offensives, illustrées par les deux buts inscrits par Yaya Fofana malgré la défaite.

Le prochain duel entre les deux équipes permettra donc de mesurer la capacité des Rémois à rebondir, mais aussi celle de l’ASSE à profiter des fragilités observées chez son adversaire.

Nicolas Usaï attend une réaction. Les Verts sont prévenus.