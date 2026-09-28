Le nom de Paulo Tavares est bien connu des suiveurs de l’ASSE. Avant l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, l’ancien agent avait participé à un projet visant à reprendre les Verts. Plus de deux ans plus tard, il se retrouve au centre d’un nouveau dossier de vente, cette fois au FC Nantes. Et plusieurs personnalités importantes sont citées autour de son projet.

L’histoire aurait pu être très différente à Saint-Étienne. Le 3 juin 2024, Kilmer Sports Ventures devenait officiellement propriétaire de l’ASSE, mettant fin à plus de vingt ans de présidence de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Mais avant l’arrivée du groupe de Larry Tanenbaum, de nombreux candidats s’étaient intéressés aux Verts. Parmi eux figurait Paulo Tavares. L’ancien agent était notamment impliqué dans le projet baptisé « Panthère Noire », qui cherchait à reprendre l’AS Saint-Étienne.

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Tavares avait tenté de reprendre l’ASSE

Le projet n’avait finalement pas abouti. L’ASSE avait choisi une autre voie avec Kilmer, qui a depuis profondément transformé la gouvernance du club autour d’Ivan Gazidis.

Paulo Tavares n’a toutefois pas abandonné ses ambitions dans le football français. Son nom apparaît désormais au cœur des discussions concernant une éventuelle vente du FC Nantes.

Selon les informations publiées ces derniers jours par L’Équipe, des investisseurs français et portugais sont engagés dans des discussions avec la famille Kita. Tavares jouerait un rôle central dans ce projet. Aucun changement de propriétaire n’est toutefois acté à ce stade.

Un dossier qui intéresse forcément Saint-Étienne. Nantes et l’ASSE évoluent cette saison dans le même championnat et nourrissent l’ambition de retrouver la Ligue 1.

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Marcelo associé au projet de reprise du FC Nantes

L’Équipe a apporté de nouveaux éléments sur les personnes susceptibles d’entourer Paulo Tavares. Le quotidien a notamment eu accès à un document de travail utilisé pour présenter le projet.

Le nom le plus spectaculaire est celui de Marcelo. L’ancien latéral gauche du Real Madrid serait imaginé dans un rôle d’ambassadeur.

Une fonction qui permettrait au projet de s’appuyer sur une personnalité mondialement connue. Avec son immense palmarès et sa notoriété internationale, le Brésilien constituerait surtout une vitrine pour la marque FC Nantes.

Le projet ne se limiterait pas à une personnalité prestigieuse. Cyril Linette fait également partie des noms évoqués. L’ancien directeur général de L’Équipe et ancien directeur des sports de Canal+ pourrait apporter son expérience du monde des médias, du sport et de la gouvernance.

Son rôle ne serait toutefois pas encore définitivement établi. Il serait question d’une présence dans les instances de réflexion ou de gouvernance du club si le projet venait à aboutir.

Autre visage connu du football français : Fabrice Pancrate. L’ancien attaquant, passé notamment par Nantes et le PSG, aurait servi d’intermédiaire auprès de potentiels investisseurs susceptibles de rejoindre le projet.

Charles Kashema, ancien basketteur et communicant proche de Paulo Tavares, apparaît lui aussi dans le document. Il serait envisagé dans une fonction de directeur exécutif.

Un concurrent de l’ASSE pourrait changer de dimension

Pour l’ASSE, l’intérêt de ce dossier dépasse donc largement le simple souvenir de la vente du club. Paulo Tavares, qui avait tenté de participer à la reprise des Verts, pourrait désormais jouer un rôle majeur dans l’avenir d’un concurrent direct de Saint-Étienne.

Le FC Nantes dispute en effet cette saison le championnat de Ligue 2 avec les Verts. Les deux clubs historiques ont débuté l’exercice avec le même objectif : retrouver rapidement l’élite.

Un changement de propriétaire ne modifierait évidemment pas immédiatement le rapport de force sportif. Mais l’arrivée éventuelle de nouveaux investisseurs pourrait avoir des conséquences importantes à moyen terme sur les moyens dont disposeront les Canaris.

Source : L’Équipe