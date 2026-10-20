Le FC Nantes se déplacera samedi à Geoffroy-Guichard pour affronter l’ASSE. Mais à quelques jours de cette affiche entre deux monuments du football français, les Canaris traversent une période agitée. Quatorzième de Ligue 2 après neuf journées, Nantes vient de s’incliner face à Dunkerque (2-3). En coulisses, le projet de rachat du club par un groupe d’investisseurs mené par Paulo Tavares suscite de nombreuses interrogations. Entre l’opposition du CSE et un dossier toujours pas déposé devant la DNCG, l’incertitude demeure.

FC Nantes : un projet de vente qui peine à avancer

Alors que l’ASSE prépare la réception du FC Nantes, son prochain adversaire doit composer avec une actualité particulièrement chargée. Les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes, mais c’est également l’avenir institutionnel du club qui interroge.

Le 1er octobre dernier, Waldemar Kita, propriétaire du FC Nantes depuis 2007, a signé un compromis de vente avec Phenix Sport Invest. Cette société, dirigée par l’ancien agent franco-portugais Paulo Tavares, rassemble des investisseurs français, portugais et luxembourgeois.

La signature de cet accord a ouvert une période de négociations exclusives entre les deux parties. Une étape importante, mais qui ne garantit pas la finalisation de l’opération.

Près de trois semaines plus tard, le dossier n’a toujours pas été déposé devant la DNCG. Une situation qui alimente les interrogations autour de la capacité du groupe d’investisseurs à mener le projet jusqu’à son terme.

Un avis défavorable unanime du CSE

Les premières inquiétudes sont apparues rapidement après la signature du compromis. Une semaine plus tard, le comité social et économique (CSE) du FC Nantes s’est réuni de manière extraordinaire.

Selon les informations de Ouest-France, les représentants du personnel ont émis un avis défavorable à l’unanimité concernant le projet présenté.

Les élus ont notamment exprimé leurs « plus vives inquiétudes » et fait part de leurs doutes sur la « fiabilité et viabilité des repreneurs ».

Un signal préoccupant pour un dossier qui doit encore franchir plusieurs étapes avant de pouvoir aboutir. Cet avis consultatif ne bloque toutefois pas, à lui seul, la vente du club.

La DNCG attend toujours le dossier du repreneur

Autre obstacle : le passage devant la DNCG. L’instance chargée du contrôle financier des clubs professionnels doit examiner les garanties apportées par les investisseurs et la solidité économique du projet.

Mais au 19 octobre, aucun dossier n’avait encore été déposé. Interrogée par Ouest-France, la société Phenix Sport Invest assure poursuivre les démarches nécessaires à sa constitution.

« Notre priorité est de présenter un dossier complet, cohérent et juridiquement sécurisé, plutôt que de précipiter son dépôt. »

La société assure rester « pleinement mobilisée sur la finalisation des démarches juridiques et administratives liées au projet d’acquisition du FC Nantes ».

Ces délais interviennent alors que les exigences ont été renforcées. Selon L’Équipe, la DNCG a notamment demandé de nombreux documents complémentaires aux candidats au rachat, dont un rapport d’enquête de moralité indépendant.

ASSE – Nantes : les Kita sous pression après Dunkerque

En attendant une éventuelle avancée du dossier, la famille Kita reste aux commandes du FC Nantes. Selon Ouest-France, les deux Kita n’ont pas caché leur colère devant la prestation de leur équipe face à Dunkerque. Sportivement, la situation est délicate. Le FC Nantes occupe la quatorzième place de Ligue 2 avec huit points en neuf rencontres. Malgré un changement d’entraîneur déjà effectué cette saison, les Canaris peinent à trouver de la régularité.

Le contraste avec l’ASSE est saisissant. Les Stéphanois, vainqueurs du Red Star samedi dernier (0-1), occupent la tête du championnat et comptent cinq points d’avance sur leurs premiers poursuivants. L’ASSE parait enfin sereine.

Pour Nantes, le déplacement à Geoffroy-Guichard représente donc un rendez-vous particulièrement important. Une nouvelle contre-performance pourrait accentuer la pression sportive autour du club, alors que son avenir économique et institutionnel reste incertain.

Entre une vente qui n’avance pas aussi rapidement qu’espéré, des interrogations sur les garanties financières des repreneurs et des résultats sportifs inquiétants, le FC Nantes aborde son déplacement dans le Forez dans un climat particulièrement instable. Une situation dont l’ASSE tentera de profiter pour poursuivre sa marche en avant.