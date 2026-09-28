L’ASSE avait quitté Saint-Symphorien avec énormément de regrets avant la trêve internationale. Alors qu’ils menaient 2-0, les Verts avaient laissé le FC Metz revenir à 2-2 dans les dernières minutes. Ce retour spectaculaire n’aura finalement pas suffi à sauver Luc Holtz. Le club messin s’apprête à changer d’entraîneur.

Le nul arraché face à l’ASSE n’aura offert qu’un court répit à Luc Holtz. Selon les informations du Républicain Lorrain, le technicien de 57 ans va quitter le FC Metz après seulement sept journées de Ligue 2. Une décision qui doit être officialisée ce lundi.

Son départ interviendrait d’un commun accord avec la direction messine. Son adjoint Mario Mutsch devrait également quitter le club. Le FC Metz ne devrait surtout pas rester longtemps sans entraîneur puisque son successeur est déjà identifié.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Proment pour succéder à Holtz après ASSE-Metz

Grégory Proment est désormais attendu pour prendre les commandes du FC Metz. L’ancien capitaine des Grenats doit encore régler sa situation contractuelle avec la Fédération marocaine, qu’il avait rejointe récemment.

Un choix loin d’être anodin. À 47 ans, Proment n’a jamais caché son ambition de devenir un jour l’entraîneur du club dans lequel il a passé une grande partie de sa carrière de joueur. Il avait d’ailleurs déjà candidaté pour récupérer le poste durant l’été. Cette fois, son heure semble arrivée.

La décision intervient seulement quelques jours après une rencontre particulièrement frustrante pour l’ASSE. À Saint-Symphorien, les hommes de Ian Cathro avaient parfaitement entamé leur match et menaient 2-0. Metz était finalement parvenu à renverser la dynamique pour arracher le match nul (2-2).

ASSE : Luc Holtz lance une lourde insinuation sur les Verts

Remonter l’ASSE n’aura pas suffi à Holtz

Cette réaction avait permis aux Messins d’éviter une nouvelle déconvenue et de prendre un point face au leader stéphanois. Elle n’a manifestement pas dissipé les interrogations autour du fonctionnement de l’équipe.

Après sept journées, Metz compte 10 points avec deux victoires, quatre matchs nuls et une seule défaite. Un bilan qui maintient les Grenats dans la première partie du classement, mais déjà à six longueurs de l’ASSE, leader avec 16 points.

Plus que la situation comptable, le contenu proposé depuis le début de saison semble avoir pesé. Le Républicain Lorrain évoque notamment un fonctionnement perfectible ainsi que des difficultés dans la relation entre le staff et le groupe.

Un concurrent de l’ASSE change déjà de cap

Pour les Verts, ce changement est loin d’être anecdotique. Relégué de Ligue 1, Metz fait partie des équipes susceptibles de lutter avec l’ASSE pour retrouver directement l’élite. Les Grenats choisissent pourtant de bouleverser leur projet après seulement sept journées.

Grégory Proment devrait désormais avoir pour mission de relancer une équipe qui reste encore au contact des premières places. L’ASSE retrouvera Metz plus tard dans la saison avec, sauf retournement de situation, un autre visage sur le banc.

Luc Holtz aura donc dirigé son dernier match de championnat face aux Verts. Un scénario assez inattendu au regard de la fin de rencontre : quelques jours après avoir vu son équipe effacer deux buts de retard contre l’ASSE, l’entraîneur messin s’apprête malgré tout à quitter son poste.