L’ASSE a décroché une huitième victoire en dix journées de Ligue 2 en dominant le FC Nantes (1-0). Un succès arraché dans les dernières minutes grâce à Augustine Boakye. Pourtant, du côté nantais, la prestation des Verts n’a pas particulièrement impressionné. Dans le podcast Sans Contrôle, plusieurs journalistes ont livré un regard critique sur le niveau de jeu affiché par les hommes d’Ian Cathro.

Les Verts continuent d’avancer. Malgré une rencontre longtemps fermée face au FC Nantes, l’ASSE a trouvé les ressources nécessaires pour faire la différence en fin de match. Un scénario qui confirme sa capacité à gagner sans forcément maîtriser tous les aspects d’une rencontre.

Mais chez les observateurs nantais, cette victoire n’a pas suscité une admiration unanime. Dans le dernier épisode du podcast Sans Contrôle, animé par Simon Reungoat, les journalistes ont notamment débattu de la prestation stéphanoise et des limites du FC Nantes.

ASSE : « Ce n’était même pas trop impressionnant »

Au cours des échanges, Simon Reungoat a notamment relativisé la supériorité individuelle des Stéphanois. Selon lui, le FC Nantes dispose d’un effectif largement plus expérimenté en Ligue 1, mais ne parvient pas à exploiter cet avantage.

« Franchement, il n’y a pas de stars dans cette équipe de Sainté. Alors ça joue au foot, ils ont construit un collectif. »

Une analyse partagée en partie par David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, qui n’a pas été particulièrement séduit par la production offensive des Verts.

« Ça joue au foot, ce n’était même pas trop impressionnant. »

Simon Reungoat a abondé dans ce sens en évoquant les difficultés rencontrées par les Stéphanois à l’approche de la surface adverse.

« Dans les 30 derniers mètres, à l’approche du but adverse, c’est pas exceptionnel quand même. »

David Phelippeau a prolongé cette observation : « Ils ont fait quasiment aucun décalage. »

Un constat qui rejoint le déroulement de la rencontre. Malgré une possession largement supérieure à celle des Nantais, l’ASSE a longtemps peiné à désorganiser le bloc défensif mis en place par Grégory Poirier.

Le FC Nantes a posé des problèmes aux Verts

David Phelippeau a néanmoins tenu à souligner la performance défensive des Canaris. À ses yeux, le FC Nantes a livré une rencontre encourageante compte tenu de sa situation sportive et de la difficulté du déplacement.

« Franchement, ça a été très cohérent, surtout en première période. Ça a été poussif en deuxième période, mais je trouve que Nantes a concédé très peu d’occasions, donc c’est plutôt encourageant pour la suite. »

Le journaliste a également rapporté que le staff stéphanois avait reconnu les difficultés rencontrées face aux Nantais.

« C’est sans doute l’équipe qui les a le plus emmerdés depuis le début de saison. »

Une appréciation qui n’a pas fait l’unanimité autour de la table. Simon Reungoat a immédiatement rappelé que Dunkerque avait réussi à battre Saint-Étienne, contrairement aux Nantais.

Le débat révèle surtout deux lectures différentes de la rencontre : d’un côté, une équipe nantaise capable de contenir le leader pendant une grande partie du match ; de l’autre, une formation qui s’est essentiellement attachée à défendre avant de finalement céder.

Un collectif stéphanois salué malgré tout

Si les qualités offensives des Verts ont été discutées, leur cohésion collective a davantage convaincu les intervenants.

Pierre-Arnaud Bard, journaliste à Presse Océan, a notamment insisté sur la différence entre les deux équipes.

« Saint-Étienne, moi j’ai vu une équipe. Et t’as d’autres équipes de Ligue 2, avec des noms bien moins ronflants sur le papier, qui sont une équipe. »

Une observation importante. Car si l’ASSE n’a pas produit sa rencontre la plus spectaculaire, elle a une nouvelle fois trouvé la solution pour l’emporter. À l’inverse, Nantes reste englué dans les profondeurs du classement malgré un effectif disposant d’une solide expérience du plus haut niveau.

Les intervenants ont également été particulièrement marqués par l’ambiance de Geoffroy-Guichard. Christophe Penoignon, présent dans le Chaudron, n’a pas caché son admiration.

« On parle souvent des ambiances étrangères. Là, en Ligue 2, une ambiance pareille, c’était exceptionnel. Donc merci pour ça. »

Sur le terrain, les Verts n’ont donc pas fait l’unanimité. Mais au classement, le constat reste autrement plus favorable : avec huit succès en dix rencontres, l’ASSE poursuit son parcours de leader. Et même sans impressionner ses adversaires, elle continue de prendre des points.

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