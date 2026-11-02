Le Stade Lavallois a retrouvé le sourire avant son déplacement à Saint-Étienne. Vainqueurs de Boulogne (1-0), les Tango ont mis fin à une longue période sans succès et quitté la dernière place de Ligue 2. Un soulagement pour David Vignes, qui se projette désormais vers un défi autrement plus relevé : affronter l’ASSE à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur lavallois prévient déjà les Verts : son équipe ne viendra pas pour subir.

Le prochain adversaire de l’ASSE arrive avec un moral retrouvé. Après une longue série sans victoire, Laval s’est imposé face à Boulogne grâce à une réalisation spectaculaire. Un succès précieux dans la course au maintien, qui permet aux Mayennais de quitter la dernière place du championnat.

En conférence de presse, David Vignes n’a pas caché son soulagement. Mais il a reconnu que son équipe avait beaucoup souffert pour préserver son avantage, malgré sa supériorité numérique.

Laval retrouve enfin la victoire avant l’ASSE

Le technicien lavallois attendait ce moment depuis de longues semaines.

« On avait perdu l’habitude de gagner depuis le 15 août. Beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, effectivement. »

Au-delà des trois points, David Vignes retient la solidarité défensive affichée.

« On a réussi à faire le dos rond. On a vu des joueurs vraiment vouloir à tout prix ne pas prendre de but. Et ça, c’était un autre objectif aussi. Enfin, un clean sheet à la 11e journée. Il était temps. »

Le Stade Lavallois a pourtant traversé une seconde période délicate. La peur de laisser échapper une victoire devenue rare a gagné le groupe.

« On prend un peu moins de risques que d’habitude parce qu’on a encore été échaudés sur le but encaissé à Nancy. Tout ça fait qu’on est gagnés par la fébrilité. »

Mais cette fois, les Tango ont tenu. Et pour leur entraîneur, ce résultat pourrait représenter un tournant.

« C’est bien aussi de gagner ce genre de match dans la douleur, avec des vertus dont parfois on n’avait pas fait preuve. »

« On ne va pas y aller pour subir tout le match »

Après avoir savouré cette victoire, David Vignes s’est projeté vers le déplacement à Saint-Étienne. Le défi sera immense face à une équipe qu’il considère comme la référence du championnat.

« La semaine prochaine, on va à Saint-Étienne qui est le leader incontesté et peut-être incontestable. »

Le coach lavallois mesure la difficulté mais refuse d’aborder la rencontre avec un état d’esprit défaitiste.

« Maintenant, on va y aller un peu avec de la confiance, avec ces trois points. On va y aller et faire un vrai match de football avec beaucoup d’ambition pour prendre au moins un point. Puis on ne sait pas. Le football permet certaines choses. »

Son message est clair concernant les intentions de son équipe.

« En tout cas, on ne va pas y aller pour subir tout le match. C’est hors de question. Peut-être qu’on fera ce qu’on pourra. Mais on a démontré quand même que sur des matchs face à de tels adversaires, on était capables de rivaliser par moments et même de prendre des points. »

David Vignes espère que la victoire contre Boulogne permettra à ses joueurs de retrouver de laconfiance dans l’utilisation du ballon.

ASSE : David Vignes espère découvrir un Geoffroy-Guichard plein

Le déplacement à Saint-Étienne aura une saveur particulière pour David Vignes. L’entraîneur lavallois va découvrir pour la première fois le stade Geoffroy-Guichard, une enceinte dont il connaît la réputation sans avoir encore eu l’occasion d’y assister à une rencontre.

« C’est vrai que j’ai fait quelques stades, mais celui-là jamais. Je n’ai même jamais été voir un match. C’est avec beaucoup d’impatience. »

Mais cette première pourrait se dérouler dans une atmosphère inhabituelle. Après le spectaculaire feu d’artifice déclenché dans le Kop Nord lors de la victoire contre Nantes (1-0), l’ASSE risque une sanction disciplinaire. Les animations pyrotechniques organisées pour les 35 ans des Magic Fans avaient entraîné une interruption de la rencontre. Une fermeture partielle de tribune fait partie des sanctions envisagées, sans qu’elle soit confirmée à ce stade.

David Vignes a lui-même évoqué cette possibilité en conférence de presse, tout en saluant le spectacle proposé par les supporters stéphanois.

« A priori, peut-être qu’il va y avoir une tribune fermée avec le spectacle qu’ils ont fait contre Nantes, qui était merveilleux. […] Alors, ça serait dommage de ne pas le voir plein. »

L’entraîneur lavallois reconnaît toutefois qu’une fermeture de tribune pourrait constituer un avantage pour son équipe, tant la pression exercée par le public stéphanois représente une difficulté supplémentaire pour les visiteurs.

« Mais bon, je ne cache pas aussi que sportivement, s’il y a un peu moins qui crie, ça peut nous servir aussi à un moment donné. »

Entre l’envie de découvrir l’une des enceintes les plus emblématiques du foot français et l’espoir de bénéficier d’une atmosphère moins hostile, David Vignes affiche des sentiments partagés.

« Mais oui, c’est un stade mythique. Évidemment, j’ai hâte d’être là-bas et de disputer un match pour essayer de rivaliser et ramener quelque chose. »

Reste désormais à connaître les éventuelles décisions disciplinaires et leur calendrier d’application. Une chose est certaine : avec ou sans toutes ses tribunes, Geoffroy-Guichard représente déjà un rendez-vous particulier pour le technicien lavallois.

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