Auteur d’un mois d’octobre tout en maîtrise et en polyvalence, Kévin Pédro a décroché le titre de pépite du mois en Ligue 2. Récompensant ses prestations de haut vol sous le maillot de l’ASSE, cette distinction vient couronner l’ascension d’un joueur indispensable dans le dispositif stéphanois.

Le talent et la régularité finissent toujours par payer. Alors que l’ASSE occupe le wagon de tête dans ce championnat de Ligue 2, l’un de ses jeunes talents a particulièrement mis tout le monde d’accord au cours des dernières semaines. Kévin Pédro a officiellement été élu pépite du mois d’octobre, devançant dans cette catégorie des concurrents de qualité tels que Lacine Megnan-Pavé (Montpellier) et Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims). Une consécration logique pour le Stéphanois au vu de son rendement sur le mois écoulé.

Kévin Pedro est la #PepiteduMois d’octobre ! 👏 https://t.co/Umb7taGogT — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) November 11, 2026

La polyvalence comme atout majeur du jeune défenseur

Si le jeune défenseur a conquis les observateurs et les suiveurs du championnat, c’est autant par sa solidité défensive que par sa capacité extraordinaire à s’adapter aux besoins de son équipe. Au cours du mois d’octobre, Kévin Pédro a disputé quatre rencontres, démontrant une flexibilité tactique précieuse pour le staff de l’ASSE. Aligné à trois reprises au cœur de la charnière centrale, il a également dû dépanner dans le couloir droit lors d’un match charnière face au Red Star.

Ce soir-là, débutant initialement sur le flanc droit de la défense, il avait su basculer dans l’axe avec une autorité remarquable dès la sortie sur blessure de son coéquipier Julien Le Cardinal. Une intelligence de placement et une sérénité déconcertantes pour un joueur de son âge, qui s’est imposé comme un véritable roc, capable de colmater toutes les brèches sans jamais perdre en efficacité dans la relance ou dans les duels.

Un avenir radieux à l’ASSE

Cette distinction de pépite du mois d’octobre vient mettre en lumière le travail de l’ombre abattu par le joueur, toujours irréprochable dans l’impact et la concentration. Dans une équipe ambitieuse qui vise ouvertement les sommets de la Ligue 2, l’éclosion et la confirmation de profils aussi polyvalents constituent une immense force pour la suite de la saison.

Nul doute que cette récompense individuelle donnera encore plus d’appétit à Kévin Pédro pour continuer à enchaîner les excellentes performances sous les couleurs de l’ASSE et à s’ancrer durablement dans le onze stéphanois. Le peuple vert tient assurément l’un de ses nouveaux chouchous.