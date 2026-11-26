Il y a un an, l’ASSE devait composer avec une infirmerie bien remplie et des absences à répétition. En novembre 2026, le visage de l’effectif stéphanois est différent. Ian Cathro récupère progressivement ses joueurs et avance une explication : la gestion des charges de travail. Une évolution encourageante pour les Verts, qui avaient beaucoup souffert de cette situation la saison passée.

L’image est parlante. À la même période l’an passé, Eirik Horneland faisait face à un véritable casse-tête. Maxime Bernauer, João Ferreira, Chico Lamba ou encore Joshua Duffus avaient connu des pépins physiques à l’ASSE. Les absences liées aux sélections internationales compliquaient encore davantage la situation.

Un contraste saisissant avec novembre 2025

L’ASSE avait même dû se présenter face à Quetigny, en Coupe de France, avec un groupe profondément remanié. La conférence de presse d’Eirik Horneland en novembre 2025 témoignait des difficultés rencontrées par le staff stéphanois.

Un an plus tard, la situation est plus encourageante. Les retours progressifs de Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Joshua Duffus et Tamar Svetlin offrent de nouvelles solutions à Ian Cathro. Le déplacement à Reims, le 21 novembre, a permis de mesurer cette évolution : les quatre joueurs figuraient sur le banc stéphanois.

Tout n’est pas encore réglé à l’ASSE. Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui n’étaient pas disponibles pour ce déplacement. Mais l’effectif professionnel dispose de davantage de possibilités. Le recrutement du mercato estival a également contribué à renouveler les solutions de l’entraîneur.

La comparaison avec la saison dernière est intéressante : Mahmoud Jaber, arrivé à l’été 2025, avait disputé 20 rencontres officielles avec l’ASSE, pour un total de 1 499 minutes toutes compétitions confondues.

Temps de jeu des joueurs ASSE 1 Pedro Kevin Défenseurs · #23 MJ 13 1136 Minutes 2 Csongvai Aron Milieux · #14 MJ 13 1125 Minutes 3 Boakye Augustine Milieux · #20 MJ 13 1063 Minutes 4 Bernauer Maxime Défenseurs · #6 MJ 13 1055 Minutes 5 Le Cardinal Julien Défenseurs · #26 MJ 12 1014 Minutes 6 Cardona Irvin Attaquants · #7 MJ 13 917 Minutes 7 Nair Sohaib Défenseurs · #18 MJ 10 900 Minutes 8 Breum Jakob Milieux · #10 MJ 12 836 Minutes 9 Ballo Thierno Attaquants · #8 MJ 13 812 Minutes 10 Larsonneur Gautier Gardiens · #30 MJ 8 718 Minutes

Ian Cathro met en avant la gestion des charges

Cette amélioration n’est pas passée inaperçue auprès de l’entraîneur stéphanois. Lors de sa conférence de presse du 19 novembre, avant le déplacement à Reims, Ian Cathro a été interrogé sur la situation de son groupe et ses choix de système.

Sa réponse apporte un éclairage intéressant sur le travail réalisé à L’Étrat : « Ces derniers temps, on compte peu de blessures. Si c’est le cas, c’est parce qu’on arrive à gérer les charges de chacun. »

L’Écossais va même plus loin en expliquant que les choix tactiques dépendent aussi de ces paramètres : « Le choix du système se fait en fonction de ces paramètres. On s’adapte toujours à ça et on se doit d’avoir une option alternative à chaque fois. » Autrement dit, le staff ne cherche pas à imposer un fonctionnement identique à tous les joueurs. Le projet de jeu doit aussi tenir compte de leur disponibilité et de leur état physique.

Le cas de Mahmoud Jaber illustre cette prudence. Après plusieurs mois compliqués et une opération en fin de saison dernière, le milieu israélien de l’ASSE avait retrouvé les terrains début septembre contre Montpellier. Mais il n’avait pas pu enchaîner. Le club a préféré lui laisser du temps avant d’envisager un retour plus régulier.

Le 17 septembre, avant le déplacement à Metz, Cathro expliquait déjà que le joueur nécessitait une gestion particulière en raison de sa longue indisponibilité et de son intervention chirurgicale. L’entraîneur annonçait alors une poursuite de cette gestion, sans précipiter sa reprise.

Depuis, la situation a évolué favorablement. La présence de Jaber dans le groupe à Reims constitue un signal encourageant. Son retour progressif illustre la prudence adoptée par le staff stéphanois.

Un problème enfin derrière l’ASSE ?

L’ASSE revient de loin sur ce plan. Les nombreux pépins physiques de la saison précédente avaient régulièrement perturbé les choix des entraîneurs et empêché certaines lignes de trouver une véritable continuité. Le recensement réalisé par Peuple Vert sur les vingt premières journées de championnat en 2025-2026 faisait état de 50 absences cumulées pour blessure. Ce chiffre correspond au cumul des joueurs indisponibles à chaque journée, et non à 50 blessures distinctes.

La situation actuelle est encourageante, même si quelques semaines positives ne suffisent pas à établir une tendance durable. L’hiver et l’enchaînement des rencontres constitueront un nouveau test pour le staff stéphanois.

Après plusieurs saisons marquées par des indisponibilités récurrentes, Ian Cathro met en avant une gestion individualisée des charges de travail. Une approche qui semble aujourd’hui porter ses fruits, mais qui devra se confirmer dans la durée.